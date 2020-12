Inteligencia artificial es una escalera al cielo: IBM

En estos días, "se cumplieron los 35 años en que despegué a bordo de la nave Atlantis en representación de México (...) Una fecha como hoy, pero 35 años atrás, mis compañeros y yo estábamos todavía orbitando la Tierra porque el aterrizaje estaba previsto para el 3 de diciembre", recordó el doctor Rodolfo Neri Vela, quien fue el primer mexicano en ir al espacio.

En la mesa redonda "La escalera al cielo de la IA", organizada por la empresa tecnológica IBM, el astronauta mencionó cómo la tecnología ha posibilitado grandes proezas humanas. "En 1969, las computadoras eran muy grandes y se utilizaban tarjetas perforadas. De repente, todo empezó a cambiar y llegaron las computadoras personales y los procesadores miniaturas", dijo Neri Vela. El también académico destacó que las empresas dedicadas a la computación y a la inteligencia artificial "tienen una presencia fundamental en el tema aeroespacial".

En ese sentido Baltazar Rodríguez, evangelista de IBM, dijo que con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial se busca resolver los problemas que se presentan día a día. Rodríguez dijo que la tecnología que se usa en el espacio también puede aplicarse en la Tierra. Comentó que CIMON, una herramienta de asistencia basada en Inteligencia artificial que ofrece información en tiempo real en la Estación Espacial Internacional, también puede utilizarse en otras tareas. Para ello, con el paso del tiempo se han logrado avances considerables en términos de manejo de información.

"Los radiotelescopios pasaron de capturar 10 GB de datos en 1998 a tener una proyección estimada para 2022 de 90,000 GB de datos por noche de observación, el equivalente aproximado a 30,000 películas HD en Netflix", divulgó IBM. Sin embargo, Baltazar Rodríguez reconoció que hay tareas pendientes. Para ejemplificar dijo que todavía alrededor del 40% de las empresas no se sienten confiadas en poder resguardar la información de sus usuarios, ante esto, una solución es el uso de inteligencia artificial.

Terreno propicio para la innovación

"México se encuentra en un buen momento para innovar. Hay muchísimos lugares, como las universidades públicas y privadas, que están colaborando con empresas como IBM para desarrollar más conocimiento", dijo Rodríguez. Y agregó: "las capacidades las tenemos. Lo que tenemos que reconocer es que algunas de las cosas que nos detenían antes, como la falta de infraestructura o el poco acceso a capital, el día de hoy ya no son tan relevantes como lo eran antes. Digo, obviamente hay cosas que tenemos que hacer para desarrollar cada vez mayor infraestructura y mayor conectividad... Pero, consideren esto: estamos en un país en donde muy buena cantidad de la población tiene acceso a medios digitales, aunque sea a través de un teléfono móvil. De hecho, somos tan relevantes como usuarios de estas tecnologías que, el día de hoy, si volteas a ver a algunas de las plataformas de medios digitales y redes sociales, resulta que México se encuentra en los primeros lugares de los países consumidores de esos servicios". Entonces, continuó Rodríguez, "si tenemos la capacidad de ser uno de los principales consumidores de una red social, tenemos la capacidades que necesitamos para efectos de desarrollar tecnología. Tenemos que decidirnos y darnos cuenta que tenemos la capacidad de resolver problemas locales, de manera local. Y, no esperar que la tecnología venga de otra parte". En ese sentido, el experto de IBM dijo que "tenemos que desarrollar el interés en las mujeres en las carreras científicas y tecnológicas. Estamos dejando de lado un bono poblacional de casi el 50%, por no fomentar que las mujeres se enfoquen en estas áreas", finalizó.