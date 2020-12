Desea AMLO pronta recuperación a Gómez Urrutia

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó esta mañana pronta recuperación al dirigente minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien dio positivo a COVID-19 la semana pasada.

"Ahora tengo la información y ojalá esté bien y le deseo que salga adelante, que Napoleón Gómez Urrutia tiene COVID-19 y espero que salga bien. Le deseo que salga adelante como a todos los que se enferman de esta terrible pandemia", dijo en su conferencia de prensa.

El pasado 25 de noviembre, en su cuenta de Twitter, Napoleón Gómez Urrutia informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y detalló que presenta síntomas menores y se encuentra bien.

Además, agregó que seguirá el protocolo sanitario de aislamiento, por lo que continuará trabajando de forma virtual.

"Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de COVID-19. Hoy me informaron que resulté positivo. Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial", escribió en la red social.