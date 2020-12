Desconocen aplicación de vacuna COVID

La Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio no tiene conocimiento hasta el momento de que se vaya a aplicar la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio CanSino Biologics en este municipio, como lo pidió la Mesa de Salud de La Laguna.

Rosa Lilia López Moreno, directora de Salud Municipal, aseguró que no le han reportao nada, "a mí ni la Jurisdicción no me ha reportado nada ni sabemos si ya está aplicando o si a la señora presidenta ya le hicieron algún ofrecimiento en ese sentido", dijo.

El Gobierno del Estado anunció la semana pasada que iniciaría el reclutamiento de personas voluntarias para el ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 en Durango.

Anteriormente se informó que Durango será uno de los 13 estados en participar en el ensayo clínico de la fase III de la vacuna.

La empresa CanSino es de origen chino y el Gobierno del Estado hizo el compromiso de cuadyuvar y apoyar en todo lo que requiera este laboratorio para que las muestras que se tomen en Durango sirvan.

Durango es una de las entidades que recibirán algunas de las 15 mil vacunas experimentales para México contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics.