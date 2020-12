Ven irregularidades en Cuenta Pública de Matamoros

La regidora de oposición Evangelina Chávez, aseguró que hay irregularidades en la cuenta pública del mes de octubre, debido a que las sumas no "cuadran" en el Informe Financiero que presentó la Tesorería. No obstante al señalamiento se aprobó con 13 votos a favor y 3 en contra.

Fue en la sesión de Cabildo, del pasado lunes, que la regidora expuso las presuntas irregularidades en las cuentas bancarias del municipio y en el balance financiero y aunque algunos regidores y el secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega, intervinieron para evitar que la edil continuará leyendo el documento, donde señalaba las diferencias en los saldos que presentó el tesorero Agustín Jaime Sifuentes, terminó su intervención, pero fue apercibida y advertida de que si en otra ocasión excedía los 3 minutos permitidos, se le multaría.

La síndica Ana Guadalupe De León, leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda. En el ingreso de gestión la cantidad es de 2 millones 819 mil 163.71, de los cuales de impuestos 1 millón 834 mil 033.71 pesos, derechos 844 mil 769, producto 1,091.76 pesos, de aprovechamientos 139 mil 278.74, de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración 23 millones 189 mil 818, pesos.

El total de ingresos y otros beneficios son 29 millones 717 mil 350 pesos, servicios personales, es decir la nómina y otros gastos 12 millones 437 mil 917 pesos, materiales y suministros un millón 991 mil 149, servicios generales 4 millones 318 mil 177, trasferencias asignaciones, subsidios y otras ayuda 782 mil 559 pesos, intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 109 mil 343, inversión pública 5 millones 073 mil 422, gastos y otras perdidas 24 millones 710 mil 569.22, ahorro y desahorro 5 millones 607 080 pesos.

Posteriormente la regidora Evangelina Chávez manifestó que el Informe Financiero que presentó el tesorero, Agustín Jaime Sifuentes carecía de sustento legal, ya que había inconsistencias en los balances financieros y las cuentas bancarias del municipio, por ejemplo: en el rubro de ingresos y otros beneficios en la página uno el monto era de 29 millones 805 mil 027.7, pero en la página dos la suma es de 29 millones 717 mil 350, en los recursos propios (impuestos, derechos y aprovechamientos), en la cuenta bancaria aparece un depósito de 2 millones 592 mil 309.06, pero en el balance aparecen 2 millones 819 mil 163.61, es decir no se depositaron al banco 226 mil 854 pesos.

La misma diferencia se detectó en el depósito de las Participaciones pues en el informe, en la cuenta bancaria aparecen 8 millones 813 mil 991, contra 8 millones 847 mil 400; es decir no se depositaron más de 33 mil 416 pesos, en el Fondo de Fortalecimiento en los registros bancarios la cantidad es de 13 millones 290 mil 214, pero en el reporte contable la cantidad es de 12 millones 944 mil 611; una diferencia de 364 mil 003, en el rubro de gastos y otras perdidas, las cantidades que se manejan son 24 millones 810 y 25 millones 214 mil, una diferencia de 504 mil 414 pesos.

Se le dio la oportunidad al tesorero de aclarar las diferencias en las cuentas y dijo; "los supuestos faltantes en bancos se refiere a lo relativo a los Ceprofis (pago de impuestos) y eso realmente no es el ingreso, ya que es descontado de nuestros ingresos y al final de cuentas es lo que se recibe. En participaciones se refiere a un descuento que nos hace la Auditoria Superior del Estado por el manejo del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), de igual modo relativo al pago de fondo fijo, estos son conciliaciones que se pueden transparentar con toda confianza. No existe alguna situación en particular que se presentó en la Comisión de Hacienda y estoy a su disposición".