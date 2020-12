'No puedes manejar una pandemia desde las mañaneras', dice Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió no tomar a la ligera la declaración del titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, quien durante esta semana llamó al país a "tomarse muy en serio la pandemia" del COVID-19 debido a las cifras de contagios y fallecimientos que acumula la nación en los últimos meses.

El mandatario estatal indicó que esa llamada de atención de la máxima autoridad sanitaria del mundo es consecuencia de un manejo inadecuado de la contingencia sanitaria de parte del Gobierno federal, mismo que además ha dejado por su cuenta a las entidades para hacer frente al virus y sus consecuencias en términos hospitalarios y hasta económicos.

"Nosotros hemos enfrentado el reto solos y lo hemos hecho también adecuándonos a la circunstancia de cada región. Siempre lo he dicho: no puedes manejar una pandemia desde las mañaneras o desde las conferencias de prensa, no la puedes manejar, tienes que estar aquí como estamos nosotros, entonces lo que comenta la Organización Mundial de la Salud pues ¿qué les puedo decir? Aquí hemos hecho nosotros muchas cosas por recomendación de expertos".

Riquelme Solís señaló que el modelo de los Subcomités Técnicos de Salud en la Laguna han logrado generar medidas integrales gracias a la participación de los diversos actores de la sociedad en los mismos, aunque fue claro al señalar que "nos hubiera gustado que lo hicieran con los gobernadores, hasta por semana y no, no hubo una atención".

"Digo, no es menor que la Organización Mundial de la Salud (OMS) esté dando calificativos a México, Coahuila ha hecho lo que en sus manos está, tanto en el Gobierno del Estado como en sus 38 municipios, han colaborado, han trabajado", detalló el mandatario estatal.