Gobierno ha dividido a los mexicanos: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado en sus primeros dos años de gobierno por generar división y polémica en el país, situación que ha afectado especialmente a Coahuila y La Laguna en el contexto de la reducción de participaciones federales y falta de inversión en general.

"Ha sido un gobierno polémico, ha sido un gobierno que nos ha dividido a los mexicanos, que ha tomado decisiones no consensuadas, decisiones de acuerdo a sus criterios, de lo que él cree que es importante. No ha sido solidario con estados y municipios, nos ha recortado recursos, no ha sido un gobierno federalista, ojalá y el año entrante los mexicanos entiendan que debe haber un equilibrio en el Congreso federal, para poder hacer un contrapeso a un gobierno que no puede estar tomando decisiones como si estuviera en campaña permanente", declaró.

Zermeño lamentó que además el propio López Obrador haya propiciado condiciones de mayor complicación a las entidades como Coahuila, cuya sociedad se ha visto en la necesidad de hacer frente a la pandemia y la crisis económica con afectaciones en el plano de los recortes presupuestales y hasta la desaparición de fideicomisos.

Recordó que para el próximo 2021 la Federación no contempla apoyos como el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg) y que se empleaban en la compra de equipos, pruebas de control y confianza y armamento, por el contrario se han reducido incluso participaciones federales sin mayor argumento que el de la "austeridad republicana".

Zermeño también se refirió al tercer informe del gobernador Miguel Riquelme, de quien dijo debe de ser la sociedad quien deba "analizarlo y calificarlo".

Evaluación

Opina sobre administración federal.

