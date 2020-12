Barr nombra a fiscal especial en caso Rusia

El secretario de Justicia, William Barr, otorgó protección adicional al fiscal que designó para indagar sobre los orígenes de la investigación Trump-Rusia, otorgándole autoridad de un fiscal especial para que pueda terminar el trabajo sin que se le pueda despedir tan fácilmente.

Barr le dijo el martes a The Associated Press que nombró en octubre al fiscal federal John Durham como fiscal especial bajo el mismo estatuto federal que rigió al fiscal especial Robert Mueller en la pesquisa original de Rusia. Añadió que la investigación de Durham se había reducido para enfocarse más en la conducta de los agentes del FBI que trabajaron en dicha indagatoria, conocida como Huracán de Fuego Cruzado.

De acuerdo con las regulaciones federales, un fiscal especial solo puede ser despedido por el secretario de Justicia y por motivos específicos como mala praxis, negligencia en el trabajo o conflicto de interés. Un secretario de Justicia debe documentar dichas razones por escrito.

Las investigaciones surgieron de las acusaciones de cooperación entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y los rusos para ayudarlo a vencer a la demócrata Hillary Clinton.

"Decidí que lo mejor sería nombrarlos bajo la misma regulación que cubrió a Bob Mueller, para ofrecerles a Durham y a su equipo algo de garantía de que podrían terminar su trabajo sin importar el resultado de la elección", dijo Barr el martes.

El equipo de transición de Biden no comentó de momento sobre el nombramiento.

La investigación actual, una pesquisa criminal, comenzó de manera muy generalizada pero desde entonces se ha "reducido considerablemente" y ahora "realmente se enfoca en las actividades de la investigación Huracán de Fuego Cruzado dentro del FBI", dijo Barr. Agregó que espera que Durham detalle si se presentará algún proceso adicional y si hará público un reporte de los hallazgos de la investigación.

En una orden del 19 de octubre, obtenida por The Associated Press, Barr dice que Durham está autorizado "para investigar si algún funcionario, empleado o cualquier persona o entidad federal infringió la ley en conexión con las actividades de inteligencia, contrainteligencia o cumplimiento de la ley" dirigidas a las campañas presidenciales de 2016, cualquiera asociado con las campañas o el gobierno de Trump.

Un funcionario del Departamento de Justicia le dijo a la AP que, aunque la orden detalla que "incluye, pero no está limitada al Huracán de Fuego Cruzado y la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III", la pesquisa de Durham no se ha extendido. El funcionario agregó que esa frase se relaciona específicamente al personal del FBI que trabajó en la investigación de Rusia antes de que designaran a Mueller en mayo de 2017, un área crítica de escrutinio tanto para Durham como para el inspector general del Departamento de Justicia, quien identificó una serie de errores y omisiones en las aplicaciones de vigilancia contra un exasociado de la campaña de Trump.

NO DETECTAN FRAUDE ELECTORAL

Barr declaró el martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones.

Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden.

En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación.

"Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral", indicó Barr en la entrevista.

Los comentarios son particularmente importantes ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia.