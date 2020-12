¿Liderato o Grandeza?

- Las Chivas no tienen nada qué perder y el León buscará evitar la "maldición del líder"; bajo esas premisas, se espera una atractiva serie de semifinales entre dos equipos con mucha historia en el futbol mexicano, que a partir de esta noche comenzarán a disputarse el primer boleto a la gran final del torneo Guard1anes 2020.

Doce títulos del Club Guadalajara, siete del León… dos de los equipos más ganadores del balompié mexicano inician esta noche en la cancha del estadio Akron su serie de dos partidos para acceder a una final que les permita acrecentar su ilustre palmarés.

El duelo, programado para arrancar a las 21:05 horas, será el primero en liguilla entre ambas escuadras, que pese a su caudal de campeonatos, no se habían cruzado en esta instancia nunca antes.

SIN AFICIONADOS

La primera semifinal del Torneo Guardianes 2020 se jugará a puerta cerrada, luego de que el gobierno de Jalisco anunciara que no se iba a repetir la experiencia de los cuartos de final, donde se permitió el ingreso del público para el duelo ante el América, en lo que fue "una prueba piloto".

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Esmeraldas del León se enfrentaron en el escenario de esta noche para inaugurar el actual campeonato. Un partido que resultó característico de un arranque de torneo, pues terminó empatado sin anotaciones.

Tras 17 jornadas y una serie de cuartos de final, el compromiso luce muy distinto, pues puede ser clave para definir el pase a la gran final.

"REY MIDAS"

Víctor Manuel Vucetich ha sido capaz de cambiarle la cara al Guadalajara y tras librar la ronda de repechaje (eliminó al Necaxa), echó a su acérrimo rival, el América, en cuartos de final; el rival de las semifinales tiene un especial significado para Vucetich, pues fue el León el equipo con el que consiguió su primero de cinco títulos de Liga.

Por su parte Ignacio Ambriz tiene una espina clavada, pues aunque ya disputó una gran final con los Esmeraldas, la perdió en su propia cancha hace un año ante Tigres, por lo que si quiere ceñirse su primera corona, debe pavimentar ese camino desde esta misma noche en la cancha de las Chivas.

León busca su octava estrella, confiado en por lo menos sacar un empate esta noche, para asegurar el pase a la final en el duelo de Vuelta el sábado y ganar el cetro ante el mejor entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM, que jugarán este jueves en el estadio Azteca y el domingo en el Universitario.

LAGUNERO, CON CONFIANZA

Los golpes que ha recibido el Guadalajara por ausencias de COVID-19, lesiones, suspendidos, separados del equipo y demás, han hecho muy fuerte a la plantilla para encarar el cierre final del torneo como querían, con buen futbol y una mentalidad a prueba de todo, señaló el volante lagunero Uriel Antuna.

"Creo que todos tenemos la misma idea de juego, los mismos pensamientos, que unidos sabemos que vamos a quedar campeones. Es prácticamente eso, todos jalamos para el mismo lado, sabemos lo que queremos y eso es lo más importante".

Antuna, originario de Ciudad Lerdo, mencionó que está pasando por un gran momento futbolístico, que los resultados al trabajo están llegando en el momento justo y lo colectivo, está ayudando mucho al equipo en todos los aspectos.

"Desde que llegué siempre he trabajado muchísimo, si bien no se me dieron bien las cosas, pero siempre superándome, cada vez más enfocado, tratando de hacer las cosas bien, estoy aquí para jugar al futbol, para poner a Chivas donde se merece. Todos trabajamos en conjunto, gracias a Dios se me están dando las cosas bien".

Respecto a enfrentar al equipo que mejor jugó en el torneo Guard1anes 2020, precisó Antuna que el torneo que se juega ahora es la Liguilla, todo lo que sucedió en el campeonato regular queda de lado en esta instancia.

"Sabemos lo que juega León, es otro torneo este y hay que ganarle a todos para quedar campeones. Vamos a implementar todo para demostrar nuestro juego, independientemente de que se gane un juego o los dos. Vamos a imponer lo nuestro, no nos vamos a tirar para atrás y vamos por los dos partidos", sentenció.

APARECE EL COVID

El León anunció ayer que tras realizar pruebas de COVID-19 en el club, una de ellas salió positiva. La Fiera enfrentará esta noche a las Chivas en la semifinal de Ida y podría tener una baja en la cancha si es que se tratara de algún futbolista. Lo cierto es que el equipo no especificó si el positivo es de algún jugador, del staff o del cuerpo técnico.

Por su parte, Chivas informó de un caso positivo en uno de los jugadores, trascendió que se trata del volante Isaac "Conejito" Brizuela. Él se encuentra en aislamiento y bajo observación constante del cuerpo médico, como indican los protocolos de la Liga MX.

19 TÍTULOS acumulan entre La Fiera y el Rebaño, dentro del futbol mexicano.