Fotógrafo al que agredió Livia Brito, dice que lo culpa de arruinar su carrera

Ernesto Zepeda, el fotógrafo que fue agredido por la actriz Livia Brito y su novio, el instructor Mariano Martínez, no ha recibido justicia por las agresiones de las que fue objeto por parte de la pareja ni el pago por el daño que le causaron a su herramienta de trabajo (una cámara y lente) mientras intentaba capturar a la pareja en la playa. Ahora además, Zepada aseguró, en una entrevista para el portal online "Vaya Vaya", que Livia lo acusó por haberle arruinado la vida, esto luego de que se le cerrarán algunas puertas de trabajo tras el incidente.

"Me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación", contó Zepeda. Durante la reunión, que el fotógrafo tuvo con sus agresores, también su abogado intentó deslindar a Livia del asunto, minimizando las agresiones e intentando hacer partícipe a Zepeda de la culpa.

"El abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial 'cada quien con su golpe y ya', pero ellos cometieron un delito, que es robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho", expresó. La situación se suscitó el pasado 28 de junio del 2020 en Cancún y aunque Zepeda interpuso una demanda, pero debido a la pandemia el proceso se ha retrasado más de lo normal, por lo que en cinco meses no le han dado solución.

"Incluso mi abogada fue la que le dijo: 'te equivocas él no hizo nada, tú fuiste la que agredió y se llevó las cosas. Fue un reclamo directo de 'tú destruiste mi carrera', e inmediatamente mi abogada le dijo Livia te equivocas, él no ha destruido nada, y vaya así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar". Por el momento su caso todavía está en el Ministerio Público, en donde se siguen reuniendo pruebas para enjuiciar a la actriz de origen cubano y su pareja, ya que además de golpear al comunicador gráfico, también le quitaron su cámara y otras pertenencias personales, mismas que ahora se encuentran en la fiscalía como evidencia.

Zepeda afirma que no le interesa destruirle la vida a nadie y que en 20 años de carrera se ha conducido con respeto hacia los artistas con los que trabaja, incluso espera que les vaya muy bien, pero espera que respondan por sus actos. "Yo creo que fue en cierto punto la gota que derramó el vaso con ella, y tenía cierto enojo y frustración con todos los medios de comunicación, porque ella no tiene una buena relación con los medios, no ha sabido conducirse con los medios de comunicación, cosa que es muy difícil, pero al final de cuentas no puedes agredir a alguien por esa situación. Unos momentos de violencia te pueden arruinar la vida".