Schwartz ayudó a Maradona a conocer a Verónica Castro

El periodista deportivo Fernando Schwartz tuvo que pensar bien su jugada cuando conoció a Diego Armando Maradona, hacer algunos movimientos y "anotar un gol" para que éste se encontrara con la actriz mexicana, Verónica Castro.

En 1982 Schwartz era parte del equipo de Jacobo Zabludovsky en el noticiero estelar de Televisa, cuando recibió una consigna: "Hoy en la noche llega Maradona al aeropuerto (de México), si regresas sin él, mejor no regreses". El periodista cuenta que no tuvo de otra más que abogar a la empatía y buen corazón del argentino, a quien le suplicó acudir al programa "24 Horas" para no perder su empleo, luego de regatear un poco.

"Le dije a Diego: 'Oye Diego quisiera invitarte a ir al noticiero de Jacobo Zabludovsky. Y él me contestó: 'no, hoy no, porque estoy muy cansado y quiero ir a cenar'", contó Schwartz en el programa "Ventaneando". "Entonces me salió la última chispa, porque me tenía que jugar mi última carta, y le dije. 'Oye Diego, ¿cuántos años tienes?' Me dijo: 'Yo tengo 22’', 'Ah, pues yo también, y así como tú quieres triunfar en la cancha, yo quiero triunfar en lo mío. Si no vas conmigo me van a despedir".

El ídolo del futbol aceptó entonces acudir al noticiero, pero en el camino del Aeropuerto a Televisa aplicó la gambeta y puso una condición: Quería conocer a Verónica Castro, una de las actrices mexicanas más bellas y famosas del momento. "Me dijo: 'Oye pero me debes una bien grande, eh'. 'La que tú quieras, yo te la pago con todo gusto'. Y estuvo duro y dale: 'Quiero conocer a Mariana. Quiero conocer a Mariana'. Y yo le dije: '¿Cuál Mariana?, aquí en México hay muchísimas marianas'.

"Total después de como 10 minutos me dice: 'No, la que sale en 'Los Ricos También Lloran', que era Verónica Castro", recordó Schwartz, quien actualmente promueve un libro digital que recopila imágenes de sus 46 años de carrera.

El periodista aplicó un gol olímpico, pues logró una hazaña casi imposible. Se comunicó entonces con la actriz mexicana para contarle la anécdota y ella aceptó. "Le dije (a ella): 'fíjate que me pasó esto con Diego y te quiere conocer, y me dijo: 'Encantada de la vida'".

Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 1982. Un día después, Verónica Castro acudió al Estado Azteca para dar la patada inicial del encuentro entre América y Boca Juniors, como si fuera un disparo a lo Panenka, casi en cámara lenta, Schwartz vio como un logro cuando Verónica como Diego sonreían y posaban para la foto.