Anuncian que la entrega de los premios Oscar será en ceremonia presencial

"La transmisión televisiva en persona de los Oscar se llevará a cabo", dijo un representante de la Academia y ABC a Variety. Quizá esta decisión se deba a que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas confía que la pandemia se haya controlado para cuando el festejo se lleve a cabo. Esto aunado a que la fecha para la ceremonia del próximo año cambió de fecha, dos meses después de lo que se acostumbra. Ahora se llevará a cabo el 25 de abril de 2021, como resultado de la pandemia por coronavirus.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k