Selecciones de once países ya tienen su pase asegurado para el EuroBasket 2022

Además de España, ya han logrado su objetivo tras la disputa de las cuatro primeras jornadas los combinados de Bosnia, Croacia, Grecia, Israel, Eslovenia y Ucrania, que se añaden a los cuatro equipos que tienen asegurada su presencia por acoger la competición.

Otras potentes selecciones como Serbia, Lituania, Francia, o Rusia tendrán que esperar a la próxima ventana para certificar su participación.

Tras la derrota de Real Madrid, el Borussia Mönchengladbach siguió como líder del apretado Grupo B, pese a caer por 3-2 ante el Inter, que evitó así su eliminación. Un empate en Madrid en la fecha final bastará al equipo alemán para colarse en la fase siguiente, algo que no ha conseguido desde que el torneo se rebautizó como Liga de Campeones.

Porto avanzó a la etapa siguiente, gracias a un empate sin goles sobre un Manchester City que llegó ya clasificado en el Grupo C.

Welcome to the @FIBA #EuroBasket 2022 Final Round Ukraine