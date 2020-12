Frankie Amaya, de la selección de Estados Unidos da positivo a COVID-19

Amaya, del FC Cincinnati, se encuentra aislado y cumpliendo una cuarentena según los protocolos establecidos, tras dar positivo a su llegada a Fort Lauderdale para el enfrentamiento contra la selección centroamericana en el estadio del club Inter Miami CF, según una nota publicada en el sitio de internet de la selección de EE.UU.

"Ningún otro miembro de la delegación ha dado positivo en este momento. Según el protocolo, no estuvo en contacto con ningún otro jugador o personal después de su llegada, por lo que existe un riesgo mínimo de exposición adicional", agregó el comunicado.

Nacido en Tampa (Florida), el jugador estadounidense-colombiano llegó al Orlando City proveniente del Atlético Nacional y hasta la fecha ha sumado 23 encuentros con el equipo de la Major League Soccer (MLS).

De esta manera, Perea es la última inclusión en la lista de los 22 convocados por el seleccionador Gregg Berhalter para el encuentro amistoso que se disputará con aforo limitado a unos 2,500 espectadores.

E la nómina estadounidense también se incluye al defensa Walker Zimmerman, del Nashville SC, elegido el mejor en su puesto este año.

Además de Zimmerman destacan el defensa Mark McKenzie y el mediocentro Brenden Aaronson, ambos del Philadelphia Union, y el delantero Paul Arriola, del D.C. United y quien vuelve tras un desgarro en los ligamentos.

Sad to say I tested positive for Covid-19 right at the start of my first camp with the U.S. Men’s National Team. I’m obviously disappointed to miss out on this dream opportunity, but also grateful for all the people taking care of me. Thank you for all the support.