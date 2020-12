Advierten riesgos para inversión por reforma outsourcing

Intentar desaparecer el outsourcing afectará las inversiones y el empleo, incluso puede ir en contra de lo firmado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron representantes de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos.

Desde hace dos semanas, el gobierno mexicano envió al Congreso una iniciativa de cambios para la Ley Federal del Trabajo por el que se pretende modificar la legislación en torno a la subcontratación.

Durante la videoconferencia de Elecciones en Estados Unidos que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), los representantes estadounidense del Partido Repúblicano, Larry Rubin y del Partido Demócrata, Grincha Raether, afirmaron que puede haber severas afectaciones de eliminar la subcontratación en México.

Por una parte Raether expuso que cualquier cambio "en el momento en que transgrede o afectan los intereses de las empresas violentando el Tratado comercial de no mutua agresión, ahí sin duda puede generarse un tipo de intervención, pero está por verse hasta dónde quieren llegar ambos gobiernos. Es una situación muy preocupante".

Para el demócrata estadounidense "no hay duda alguna de que es malo para todos si el outsourcing se 'demoniza' y se prohíbe … es un movimiento muy peligroso para cualquier país, no solo en México".

Lo más importante es que "se respeten los lineamientos que ya están establecidos en el T-MEC y no se atente contra los intereses particulares de las empresas que están aquí en México y de las empresas que vienen de Estados Unidos. Pero aún así será muy limitado el movimiento que pudiera tener el gobierno americano en influir las políticas del gobierno mexicano".

Sobre la próxima llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense, afirmó que "no hay ninguna razón porque debiera cambiar (la relación comercial), sin duda, la diferencia va a ser que donde quizá un presidente Trump no le daría tanta importancia, a si se respetan las cláusulas del Tratado comercial, particularmente hablando de derechos laborales y de ecología y si hay violaciones claras a los lineamientos a ese tratado es muy posible que en la administración de Biden se levante la mano y se diga: señores, si firmamos este tratado hay que respetarlo".

Por su parte, Rubin comentó que "es muy peligroso querer desaparecer" el outsourcing "es una herramienta vital para las empresas, porque crean empleo. Y atentar contra la creación de empleo es peligroso en cualquier parte del mundo y aplaudimos los esfuerzos que hace el sector privado mexicano para evitar su eliminación".

ÑLo que se requiere ver en México es que la legislación que se plantee sea amigable a la inversión porque lo único que se necesita en México es atraer capital foráneo y no se cuestione su permanencia en el país.

Agregó: "Si no lleva a cabo políticas adecuadas y no hay certidumbre el T-MEC no generará los beneficios que se esperaban para México, por ello es necesario asegurar que el acuerdo comercial se cumpla cabalmente por los tres socios para que fomente inversión, empleos y comercio".