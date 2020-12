The Strokes lanza videoclip de su sencillo, The adults are talking

Seis meses después de que The Strokes publicó The New Abnormal, su sexto y más reciente álbum el cual recientemente fue nominado al Premio Grammy por Mejor Álbum de Rock, la banda estadounidense acaba de liberar el video musical de su sencillo, The Adults Are Talking.

El material audiovisual fue dirigido por el afamado cineasta y guionista Roman Coppola y en él muestra a los integrantes del grupo tratando de ganar una partida de baseball contra un equipo de robots. The Strokes anunció la publicación del video musical el pasado 30 de noviembre a través de un teaser que compartió en todas sus redes sociales, así como también lo hizo su vocalista, Julian Casablancas, en su reciente inaugurada cuenta de Instagram. En este corto avance, se puede apreciar al guitarrista Albert Hammond Jr. viendo una pelota volar sobre su cabeza y a través del estadio, mientras que un hombre desconocido boxea con un robot. Esta adición a su repertorio audiovisual es la cuarta entrega que la banda ha hecho de The New Abnormal: las primeras dos, At the door y Bad decisions respectivamente, se estrenaron con antelación a la llegada del disco, al ser los sencillos principales del mismo; por su parte, el video musical de Ode to the Mets fue publicado dos meses después del lanzamiento del nuevo álbum. Tan sólo días atrás se anunció la nominación de The Strokes en la categoría de Mejor Álbum de Rock para la siguiente edición de los Premios Grammy, en la que estará en la contienda por el galardón junto a Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Grace Potter y Sturgill Simpson. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste