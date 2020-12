Nicolás Castillo es baja 9 meses más para el América

Los problemas físicos para Nicolás Castillo continúan y aún no se sabe hasta cuándo podrá competir en las canchas del futbol mexicano. El delantero volverá a someterse a una nueva operación debido a la trombosis que padeció a inicios de año.

De acuerdo con información de ESPN, Nico Castillo todavía no tiene una fecha para su nueva intervención quirúrgica, misma que será realizada en Estados Unidos, pero se espera que se lleve a cabo lo antes posible para que vuelva a tener actividad en 8 o 9 meses, aproximadamente.

El América no considerará al atacante chileno para el siguiente torneo, pero se espera que para el Apertura 2021 ya pueda comenzar a sumar minutos en la Liga MX. Castillo sufrió una trombosis en febrero pasado y ha trabajado para poder regresar a jugar futbol; sin embargo, el América no quiere exponer la salud del delantero hasta cerciorarse que está en óptimas condiciones y no corre ningún riesgo.