Ellen Page se declara ‘trans’ y cambia de nombre

Ellen Page, estrella de The Umbrella Academy, anunció a través de redes sociales que es transgénero y cambiará su nombre.

A partir de ahora, se hará llamar Elliot Page.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy tans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans, y me encanta ser ‘queer’; y cuando más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, escribió en un comunicado.

Elliot Page es recordada por sus trabajos en las cintas El Origen, Hard Candy, X-Men 3, La joven vida de Juno, Rollers Girls, entre otras.