A cinco meses de la agresión y supuesto robo de su equipo fotográfico por parte de Livia Brito y su pareja sentimental, el paparazzi Ernesto Zepeda reveló que es la fecha que no le han pagado los daños de su equipo y el gasto por las lesiones.

Ello, pese a que hace meses sostuvieron una reunión que aparentemente iba a ser conciliatoria, pero fue todo lo opuesto, hasta la actriz le reclamó airadamente: "Tú me arruinaste mi carrera", externó.

Hasta el momento, el paparazzo continúa en la búsqueda de justicia, sobre todo para que la actriz y su novio le reparen el daño económico que le causaron cuando tuvieron un violento percance en Quintana Roo a mediados de 2020.

"Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar, para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté", mi abogada no quería. "Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos… cuando ella me dice que yo destruí su carrera por toda esta situación", dijo Zepeda.