Daniela Basso comparte mensaje tras accidente de Raúl Jiménez

Ante esto, Daniela Basso, pareja del delantero mexicano, compartió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo ante la difícil situación.

“Me encantaría poder responderles a todos y cada uno personalmente. Estamos muy emocionados por tantas muestras de cariño y apoyo”, escribió en sus historias de Instagram.

También, la mañana de este martes, el club Wolves creó una página para que los aficionados envíen sus mensajes a Raúl.

“Un enorme agradecimiento a todos los aficionados que han estado preguntando al club cómo enviarle a Raúl sus mensajes de apoyo. Ahora hemos creado una página donde puede enviar su mensaje y nos aseguraremos de que se lo transmitan a Raúl y su familia”, escribe el equipo.

