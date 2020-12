Sindicalizados de Gómez Palacio protestan nuevamente en la Presidencia Municipal

Alrededor de 70 sindicalizados de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio están protestando en este momento por no haber llegado a un acuerdo todavía en algunos puntos del del pliego petitorio correspondiente al contrato colectivo de trabajo.

El sindicato exige el 7% de incremento salarial para el 100% de los sindicalizados, mientras el Ayuntamiento propone un aumento salarial de hasta un 8% para el 80% de los sindicalizados, que es la base trabajadora que son los que menos ganan.

Lo anterior debido a que el 20% restante tiene sueldos que van de los 30 a los 96 mil pesos mensuales, mismos que fueron negociados en pasadas administraciones municipales.

El sindicato dice que representa a todos los agremiados y no solo al 80%, por lo que no está dispuesto a sacrificar ese 20%, que son 176 trabajadores, por el 80% que son más de mil trabajadores en activo y pensionados.

Respecto a si la Mesa Directiva del sindicato no preferiría obtener el bienestar colectivo para el 80% del gremio que ganan entre 4 y 16 mil pesos al mes, sacrificando al 20% de los trabajadores agremiados, que son los que ganan de 30 a 96 mil pesos al mes, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Gómez Palacio, José Manuel Marín Gutiérrez, dijo: "Tenemos que irnos hasta donde tope, tenemos que ponernos en los zapatos del trabajador, además no son nuevos", asegurando además que ahora no quiere intermediarios sino hablar directamente con la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez.