Perciben en este año mayor inseguridad en Torreón

Cuatro de cada 10 ciudadanos en Torreón consideran que la inseguridad aumentó en el último año, otros cuatro consideran que se mantuvo igual, de acuerdo a la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad en Torreón 2020, realizada por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) y presentada en conjunto con el Observatorio Nacional Ciudadano, la Red Nacional de Observatorios y la Iniciativa Mérida.

Marco Zamarripa, director del CCI, advirtió que solo 1 de cada 10 delitos en esta ciudad se denuncia. Indicó que, a diferencia de lo que se obtiene en otras encuestas, donde la pérdida de tiempo es la razón más frecuente para no denunciar, en Torreón la causa más frecuente fue la actitud hostil de la autoridad en un 32.2 %.

De acuerdo a los resultados, el 40.1 % de los encuestados consideraron que la inseguridad subió en el presente año, 44.9 % dijo que se mantuvo, 13.1 % que disminuyó y 1.9 % no contestó.

El lugar donde la ciudadanía se siente más segura es en su casa, con 69.8 %, mientras que un 35 % dijo sentirse inseguro en el Centro de Torreón y 40.5 % dijo sentirse poco seguro en el transporte público. Un 40 % dijo que algunas veces sale de su casa con temor a ser víctima de un delito, 15.7 % siempre, 22.4 % casi siempre y 21.9 % nunca.

Entre las acciones que han tomado para no ser víctimas de delito, 39.1 % cambió las chapas, 16.6 % puso alarma en el coche, 14.6 % levantó las bardas, 14.5 % puso rejas y 11 % dijo que ya casi no sale.

En términos de la victimización, un 8.7 % dijo que le ocurrió personalmente un robo de vehículo; 29.2 %, robo parcial de vehículo; 28.2 %, robo en vía pública; 26.2 %, robo a vivienda; 11.2 %, extorsión; 63.1 %, lesiones. Al cuestionarles sobre la denuncia, solamente un 12 % dijo haber acudido a presentarla.

Entre quienes sí lo hicieron, 75.3 % dijeron que el Ministerio Público les tomó la denuncia y 23.5 % que les disuadió. Un 14.3 % dijo que alguna autoridad les solicitó dinero durante la denuncia; 18.6 %, no seguir con la denuncia. Un 20 % dijo que la autoridad no dio seguimiento al delito y 80 % sí.

Los encuestados, en 46.8 % de los casos dijeron que se tardó de 30 minutos a una hora la atención de un Ministerio Público. Un 58.1 % dijo que se obtuvo la reparación del daño. Entre los motivos para no denunciar está la actitud hostil de la autoridad en un 32.2 %; le sigue, con 16.6 %, pérdida de tiempo; 13.7 %, el trámite es largo; 13.1 %, se inició acta de hechos; 7.5 %, no existían pruebas; y 4.9 %, no tenía tiempo de asistir.

DESCONFÍAN DE TRÁNSITOS

Con respecto a la confianza en las instituciones, la población encuestada mencionó que la instancia que menos confianza le inspira es el tránsito, con un 64 %; le siguen la Policía Municipal, con un 51 %, y la Policía Estatal, con un 50 %, mientras que las que inspiran más confianza son la Marina y el ejército. En ese mismo orden, son las instancias que consideran ocurren prácticas de corrupción más y menos frecuentes.

En lo que confiere a la dinámica social, la encuesta arrojó que el 93 % de los torreonenses manifestó conocer a sus vecinos y el 56 % mencionó que estaría dispuesto a organizarse para apoyar a su comunidad.

Estadísticas

Metodología utilizada. *Se realizaron 1,100 encuestas del 12 al 24 de febrero del 2020, con un nivel de confianza del 95 % y un error estadístico del 3 %. *El propósito de esta encuesta fue generar información que tenga representatividad a nivel local que permita conocer cuáles son los delitos más cercanos a los ciudadanos y otros aspectos del fenómeno delictivo, así como identificar aquellos factores que pueden generar riesgos. *Esta encuesta generó, a través de estimaciones estadísticas, información sobre percepción de inseguridad, la confianza en las instancias policiales, el nivel de victimización sufrida por los habitantes de Torreón y su grado de denuncia.