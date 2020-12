Contradice a Estado sobre vacuna COVID

Aunque en el portal oficial del Gobierno de Durango www.durango.gob.mx se anunció que tanto en la capital del estado como en La Laguna se abrieron módulos para la aplicación de la vacuna muestra contra el COVID-19 por parte de la farmacéutica CanSino correspondiente a su fase 3, el secretario de Salud, Sergio González Romero, lo negó y dijo que en su momento se dará a conocer el inicio.

Con la información titulada "Anuncia Aispuro entrega de oxímetros gratuitos para pacientes COVID", el propio gobernador José Rosas Aispuro daba a conocer el inicio de la aplicación de dicha vacuna en su fase de prueba.

"Mencionó también que tanto en la capital del estado como en la región Laguna ya se abrieron los módulos para la aplicación de la muestra de la vacuna contra el COVID-19 en su fase 3, donde Durango forma parte de los 13 estados del país que participan en el ensayo clínico. Los estudios se están realizando con estricta confidencialidad, tomando en cuenta varios requisitos para los voluntarios", apuntó Aispuro Torres y reiteró la total disposición del Gobierno del Estado para "coadyuvar en lo necesario con los laboratorios, pues será de gran importancia este ensayo para pronto tener la vacuna y salvar vidas", era lo que se informaba en su página oficial.

Sin embargo, ayer el secretario de Salud aclaró que "se está haciendo un planteamiento protocolario, no se ha aplicado, no hemos tenido la aplicación de estas vacunas; hicimos una solicitud a nivel central del laboratorio CanSino para que abrieran otro centro en la Comarca Lagunera. Lo estamos haciendo y lo difundiremos con seguridad el día que inicie y concluya y todos los protocolos que deberán llenar los pacientes mayores de 18 años, sanos y libres de COVID".

DIÓXIDO DE CLORO

Por otra parte, el funcionario estatal habló sobre el uso del dióxido de cloro, del cual dijo que no se tiene clara la capacidad que tenga este compuesto utilizado para la limpieza y como blanqueador, "no está autorizado por las normas mundiales su utilización hasta no tener estudios claros y contundentes y con peso científico, por eso no lo recomendamos", advirtió.

González Romero pidió que se atiendan las recomendaciones hechas solo por el personal de salud, que sea el encargado de combatir la pandemia, " hacer caso a la ciencia médica, a lo que ha demostrado que es útil en esta pandemia. Sé que la desesperación nos llevaría a muchas acciones, pero si no son recomendadas, pueden ser lesionantes. No debemos hacer alguna recomendación extra".