'Checo' Pérez tiene claras sus opciones

s Red Bull o nada para el mexicano Sergio Pérez, rumbo a la temporada 2021 de la Fórmula Uno. El tapatío, quien está en sus últimas semanas con Racing Point, reconoció que su futuro está en manos de la escudería austriaca, que decidirá con quién competirá el próximo año.

Le quedan un par de carreras antes de conocer su destino.

"Es Red Bull o nada, pero van a tomar la decisión a final de temporada", comentó Checo, en teleconferencia. "Mi plan B es tomarme un año sabático para considerar qué hacer de mi vida. Si lo extraño mucho, buscar un proyecto en 2022, o decidir no volver. Quiero pensar bien en lo que quiero hacer".

Será hasta después del Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha del calendario 2020, cuando "sabremos si quieren llegar o no a un acuerdo conmigo, pero -hasta el momento- no han tomado la decisión sobre mí".

También reconoció la opción de quedarse, pero como el tercer volante de una escudería fuerte en la máxima categoría.

"Existe la posibilidad de ser piloto reserva dentro de uno de los equipos más grandes del mundo, pero no me convence viajar todo el año por el mundo y no correr", admitió Pérez, a quien no le atrae competir en un serial distinto a la Fórmula Uno.

Checo, con 10 años de experiencia en la máxima categoría y con un mejor 2020 que Albon (100 puntos sobre los 85 del tailandés-británico), debería de darle ventaja, aunque dentro de la organización, va más allá de los números.

"Pérez está haciendo el mejor trabajo que puede para mantenerse como un candidato serio", comentó Christian Horner, director de Red Bull. "Pero ninguna decisión se tomará hasta después de la última carrera. Queremos que Albon tenga éxito y lo queremos ayudar".

Max Verstappen, imagen de la organización austriaca, ha intentado esquivar las preguntas sobre la posibilidad de que Pérez se una al grupo, pero su postura ha sido: "Esa decisión está fuera de mi alcance, pero aprecio a Checo… es un gran volante".

