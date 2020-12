Con lágrimas, Lidia Ávila narra la muerte de su hija

Lidia Ávila abrió su corazón y por primer vez narró cómo fue la muerte de su pequeña Sofía a los seis meses de haber dado a luz. En entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, la cantante de OV7, detalló que su primer embarazo transcurría de manera normal, sin embargo, luego de uno de los tres ultrasonidos las cosas cambiaron y por ello le tuvieron que realizar una cesárea. Tras el alumbramiento, los médicos le dieron la noticia de que su bebita tenía pocas probabilidades de sobrevivir. "Me dicen: 'la cirugía salió bastante bien, pero el resultado no es lo que esperábamos. El quiste era todo el intestino hecho bola, le quitamos todo y tu hija quedó con síndrome de intestino corto...'. Ella tenía 20 centímetros de intestino y me dicen 'vamos a pedirles que no la abandonen...'". "Ahí es cuando me cayó el veinte y dije: '¿mi hija se va a morir?, ¿cuándo?' y me responde: 'sí, no sé, puede ser una semana, seis meses, un año, porque no puede comer o absorber nada, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero a la larga afecta al hígado...", reveló ya con lágrimas en los ojos al recordar ese momento. Ávila explicó que Sofía sufrió todo tipo de enfermedades y que durante los primeros tres meses de vida de su pequeñita estuvo en el hospital, y sólo la dejaban verla tres horas en la mañana y tres por la tarde. Ese fue el momento, confesó, que su vida cambió totalmente. Lidia confesó que a su familia le pedía que rezaran para que ella se fuera, porque no era justo lo que estaba viviendo y el día que ella la vio tan mal que pidió que se despidieran de ella.

"Le dimos las gracias, nos despedimos, nos pusimos a rezar y ahí la máquina dejó de sonar. Pedí que le quitaran todo, porque yo no la había cargado sin nada, sin ningún cable, catéter sin ningún tubo, sin nada...".