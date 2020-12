México cae frente a los Estados Unidos

- Tras dar el primer golpe sobre la mesa ante Puerto Rico por 81-56, México se enfrentó al líder de su grupo, Estados Unidos, como parte de su segundo duelo en la segunda ventana clasificatoria para la AmeriCup 2022; sin embargo, el conjunto tricolor no pudo repetir la dosis y terminó por caer 94-78, en el Indiana Convention Center en Indianápolis.

Ambas escuadras venían de una victoria, pues el conjunto local previamente había derrotado a Bahamas, pero este lunes las cosas en la duela dieron un giro; el juego inició en un ir y venir; Yante Maten y Gabriel Girón fueron los encargados de abrir el marcador, pero, aunque el empate se generó e incluso el equipo mexicano se puso unos puntos por delante, el rival logró superarlo por 23-20.

Los de Francisco Olmos sumaron al inicio del segundo cuarto gracias a Lucas Martínez, momento en el que Estados Unidos respondía rápidamente; cerca de la mitad del episodio, la diferencia era mínima con un 27-26, pero conforme avanzaron los minutos, el conjunto local no perdonó y supo aprovechar sus variadas oportunidades hasta conseguir el 52-34 en la pizarra.

Sin embargo, México no bajó los brazos y para la tercera parte, los primeros puntos cayeron gracias a Fabián Jaimes; no obstante, los estadounidenses no cedieron terreno y continuaron encima hasta llegar al 72-53, liderados por John Jenkis, Levin Randolph y Yante Maten.

En la recta final del encuentro, el conjunto nacional sumó puntos constantes, pero el tiempo en el reloj estaba por agotarse y Estados Unidos terminó por aventajarse en el marcador por 94-78, permaneciendo como líder del Grupo D con ocho puntos, mientras México finalizó con seis.

Ahora, el equipo comandado por Francisco Olmos, tendrá que esperar poco más de dos meses, pues en febrero de 2021, será cuando el grupo reanude actividades en este camino clasificatorio para disputar los dos duelos de regreso, agendados igualmente en dos fechas: México vs Puerto Rico y Bahamas vs Estados Unidos, México vs Estados Unidos y Bahamas Puerto Rico.

4 DUELOS llevan hasta el momento en Grupo D en actividad que se retomará en febrero.