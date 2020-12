Explica puntos a tomar en cuenta para personas con VIH durante la pandemia

Desde hace 14 años, Israel de la Rosa fue diagnosticado con VIH. Si bien el miedo apareció al inicio de la pandemia del COVID-19 al ser considerado dentro de la población vulnerable, no mantiene un cuidado especial, únicamente sigue las medidas que las autoridades sanitarias han dictado como el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener una sana distancia.

"Estamos dentro de la población vulnerable pero también, al final del día, los pocos casos que ha habido de personas que viven con VIH no han habido defunciones pero obviamente formamos parte de las estadísticas. Las personas que viven con VIH son propensas a contraer cualquier tipo de virus y maximizarlo, entre ellos el COVID- 19", dijo tranquilo Israel, aunque reconoció que al inicio de la pandemia en México el miedo se apoderó de muchos pacientes que como él son positivos al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

"Yo tengo contacto con muchas personas con VIH, se han infectado y se ponen en un estrés total que ante el desconocimiento de este nuevo virus obviamente no saben qué hacer y agrégale que todavía tienes el VIH", dijo Israel quien también forma parte de la asociación VIHVIR. De la Rosa señaló tres puntos importantes que deben tomar en cuenta las personas positivas al VIH en esta pandemia.

Lo primero es tomar en cuenta los niveles de linfocitos, que son las células CD4 en sangre. Se trata de los glóbulos blancos que combaten infecciones y desempeñan un papel importante en el sistema inmunitario. "Si están por debajo de 200 células, obviamente existe una situación más vulnerable porque recordemos que estas células son como los guerreros de nuestro sistema inmunológico, entonces al ser una persona positiva con 200 células CD4 está un poco más inestable nuestro sistema inmunológico y podemos hacer que un virus como el COVID se pueda expandir de una manera más grande", explicó.

Los niveles considerados como normales son de 500 a 1,200 células por milímetro cúbico en sangre. Los niveles anormales van de los 250 a los 500 células, lo que se traduce como un sistema inmunitario debilitado. También se consideran anormales los niveles por debajo de las 200 células, que es cuando una persona está en alto riesgo de infecciones potencialmente mortales.

"El segundo punto son todas las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Todas estos padecimientos y agregarle que son personas mayores de 60 años, imagínate, sería como una bomba de tiempo porque de por sí se vive con un virus que de alguna manera hoy en día se puede controlar y le agregas una bomba como el COVID, pones en un mismo vaso una tormenta...Al final del día las personas que son positivas y aparte tienen otros padecimientos están como en un reloj de tiempo", comentó el activista, quien agregó: "si para la gente que de alguna manera no es positiva es difícil, ahora una persona que sí lo tiene se vuelve complicado".

El tercer punto es que todas las personas que viven con VIH y que no conocen el diagnóstico, "imaginemos que actúo como si no viviera con VIH, no me cuido, obviamente me contagio y eso puede ser contraproducente porque no estoy tomando ni siquiera un tratamiento de VIH y el COVID atacará de forma más agresiva", explicó Israel de la Rosa.

"Estos tres puntos son bien importante para una persona que viva con VIH y lo considere. Si está en alguno de esos tres puntos es importante, o hacerse la prueba para saber su diagnóstico, o si es mayor de 60 años y tiene alguna de estas enfermedades, es importante doblemente. Toda la gente que tiene su carga viral menor a 200 cuidarse de forma mejor", recomendó.

ESCENARIO COMPLICADO

De acuerdo con el integrante de VIHVIR, algunas de las personas que viven con VIH deciden renunciar a sus seguros médicos como Seguro Social o ISSSTE para adherirse al Seguro Popular, donde además de no enfrentar desabasto de medicamentos reciben una atención de primera en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

"Este tipo de centros ayudan de una manera más integral a las personas que viven con VIH con pre y posconsejería, además de brindar el tratamiento de que nunca llega a haber faltantes, sí lo hay pero son pocas las veces. Por eso mucha gente, por tener un buen tratamiento, se va al Seguro Popular", dijo

En época de pandemia esto pudiera representar un riesgo al no poder acudir a instituciones como el IMSS o ISSSTE en caso de contagio de COVID y agravarse su condición.

"Si llega a ser contagiado, si necesita hospitalización, no tendría atención, es mucho más complicado, ellos lo hacen para defender su tratamiento. Están arriesgando la parte de una hospitalización urgente. Tenemos al Hospital General pero también muchas de las veces involucra el comprar medicamentos, prácticamente se tendría que sacar más dinero de los bolsillos", comentó Israel.

Es por ello que dice que para las personas que viven con VIH es mucho más importante el cuidarse, "no un cuidado especial, simplemente atendiendo las recomendaciones de las autoridades".