Martha Figueroa no quiere a Paty Chapoy y Erika Buenfil le parece ñoña

La conductora y periodista de espectáculos, Martha Figueroa soltó la lengua y recordó los inicios de su carrera en donde trabajó a lado de Pati Chapoy en algunos programas de "Ventaneando".

Figueroa, quien ahora está al aire en programas como "Hoy" y "Con Permiso" le platicó al youtuber Alejandro Zúñiga aquellos momentos desagradables que pasó cuando estaba a las órdenes de la periodista y productora del programa, quien según ella trató de afectarla profesionalmente.

"No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no quiere decir que aunque pasaron los años y que ya estuviera en otro lugar y haya pasado la vida para las dos y de más se me olvide que me hizo pasar muy mal por muchos años. No es que yo esté loca o guarde rencores, me da igual, pero sí la odié muchos años por cómo se portó conmigo, cómo me hizo sentir y me trataron por su culpa y cómo mi carrera tuvo que agarrar otros caminos por muchos años", aseguró.

"Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando de poca madre en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar", aseguró no sin antes recalcar esta situación le hizo tomar otro camino, por lo que jamás la podrá perdonar".

Sin embargo, reconoció que en un pasado ella y Chapoy se amaban, pero como en toda relación de pareja hubo una ruptura, sin embargo tampoco la buscaría para volver a tener una amistad.

Minutos antes, la comunicóloga aclaró que ella no tiene amigos famosos, a pesar que muchos colegas suyos sí los tienen, y es que considera que los famosos son personas muy sentidas.

"A mí me caen bien las personas, me da igual si son famosos o no. Que de pronto sí pudiera tener alguna persona muy querida en el medio, pero no me interesa, como tal andar buscando, ni soy de andar tomándome fotos ni de nada. Ni me tomo, al menos que sea una persona muy importante y que yo sea fan, pues entonces sí. Y es que tener por tener, cero.

"Tampoco no me ha pasado de que me encuentre a personas que tengamos otros intereses en común, que no sea el medio del espectáculo. Por ejemplo, me llevo bien con Emmanuel, no te puedo decir que es un súper brother porque no viene a comer a la casa, pero llevamos 35 años de conocernos, de caernos muy bien, de ser cuates y de pronto comer y de platicar un sin fin de cosas que con él sí se puede hacer, a parte de las cosas del espectáculo, pero así con otras personas que diga me voy con él para platicar, pues platicar ¿de qué?", aseguró.

Erika Buenfil le parece ñoña

Tras la pregunta del conductor de dicho programa de YouTube sobre si le pareció exagerada la reacción de Erika Buenfil cuando se habló de su hijo, Martha Figueroa consideró que sí y hasta la llamó ñoña por lo que sube la actriz en su cuenta de TikTok.

"Fue una reacción mega exagerada, no solamente por Erika, quien fue la primera en poner la muestra, pero bueno al final cada quien se siente como se la da la gana. Si a ella le molestó muchísimo que yo dijera que le pusiera al niño el nombre del papá y que ella haya dicho muchísimas veces, pues por eso pedí una disculpa al final, pero nada más por eso, porque yo puedo hablar, así como ella, de lo que se me pegue la gana.

"Pero, ¿por qué tendría que ser yo así con Erika Buenfil? No tenemos nada que ver, me parece una persona poco interesante y para las cosas que a mí me interesan, pues me parece ñoña, no me hace gracia lo que hace en TikTok. A mí me hacen gracias otras cosas y no lo que hace ella. Creo que la agarramos en un mal momento y más porque todos andamos así por esta situación (pandemia)...", aseguró.