Jonathan Bennett de 'Mean Girls' se compromete con Jaymes Vaughan

El actor de la cinta "Mean Girls", Jonathan Bennett, ya está listo para que en el altar diga el "sí acepto", ya que se comprometió con su pareja Jaymes Vaughan.

Con esto el actor que interpreta a Aaron Samuels sella tres años de noviazgo con el presentador de Celebrity Page, ya que fue en el 2017 cuando anunciaron su relación.

Según la revista "People", la propuesta de matrimonio salió de Vaughan, quien creó una canción que fuera de ellos, para luego preguntarle si se quería casar con él.

"Siempre escuchábamos canciones y pensábamos, 'oh, esa sería nuestra canción si esta parte o ese parte fuera diferente"; comentó Bennett.

Jaymes Vaughan se dio a la tarea de hacer la canción mientras Bennett se encontraba en la filmación de "The Christmas House", la cual es una cinta navideña protagonizada por una pareja gay.

Y con el pretexto de que se tomaría las clásicas fotos familiares para estas fechas decembrinas fue como el conductor sorprendió a su ahora prometido, ya que hasta recreó un escenario para el momento con un cartel que decía: "Nunca encontramos nuestra canción, así que la escribí para ti".

"Entonces fue cuando supe que me proponía matrimonio porque era el mismo tipo de señal cuando me dijo que me amaba por primera vez", reveló el actor.