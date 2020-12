Reconocen diputados locales Ley de Ingresos de Gómez Palacio

La alcaldesa, Marina Vitela, presentó la Ley de Ingresos 2021 ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango y sus integrantes reconocieron que a diferencia de otros municipios, no consideraron en Gómez Palacio incrementos ni creación de nuevos impuestos para el próximo año.

"Se incluye un plan de austeridad, enfocado a garantizar los programas sociales y de infraestructura para nuestro municipio, así como el combate a la opacidad, poniendo en ley todos los ingresos que recibimos y evitar el mal uso de recursos. Es momento de sensibilidad y empatía", dijo la alcaldesa.

El síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Gómez Palacio mencionó que le tocó al municipio de Gómez Palacio comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado el pasado viernes para la revisión de la Ley de Ingresos "y dicha Comisión reconoció el trabajo de la presidenta municipal, Marina Vitela, en el sentido de que no se consideran incrementos de impuestos ni creación de nuevos", dijo Castañeda.

Destacó que otro de los aspectos relevantes de la propuesta de ingresos del Municipio es en materia del subsidio a la Dirección de Salud Municipal en el tema de consultas médicas, medicamentos y exámenes.

Destacó incentivos por parte del Ayuntamiento para todos los propietarios de negocios que puedan generar empleos en 2021 con diversos descuentos en sus pagos de impuestos con la finalidad de ayudarles a generar mas empleos de manera local.

Es una ley con la perspectiva de 1603 millones de pesos, no obstante es posible que disminuya por los recortes presupuestales.

Destacó el síndico la reducción en participaciones federales en al menos 50 millones de pesos de pesos para el 2021 "pero los programas sociales no se verán afectados, nos vamos a apretar el cinturón en otras áreas que no van a afectar a la población y por esa razón no solo los diputados de Morena sino también los del PT y del PRI tomaron la voz y celebraron que Gómez Palacio haya sido sensible con su gente y que haya sido de los pocos municipios que no incrementan ni crean nuevos impuestos para mitigar el impacto en las finanzas de esta pandemia", acotó.