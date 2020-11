Melania Trump decora por última ocasión la Casa Blanca

La primera dama de los Estados Unidos compartió en sus redes sociales fotografías y un vídeo corto en que muestra parte de la decoración.

Bajo el título de “Estados Unidos, la hermosa”, se realizó una decoración un tanto más discreta de lo que se ha visto en años pasados en la residencia.

En la instalación participaron voluntarios de varias partes del país norteamericano.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL