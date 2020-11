Así habría sido la pinta de Freddie Mercury y Lady Di a un bar gay

En la cuarta y hasta ahora última temporada de la serie de Netflix, The Crown, se puede ver a la princesa Diana (interpretada por Emma Corrin) saliendo de fiesta con sus amigas y bailando sobre mesas al ritmo de Stevie Nicks.

Imágenes presentadas en la ficción, como el baile de salón con Carlos en Sídney o el show que ofreció la princesa en el Royal Opera House bailando Uptown Down de Billy Joel para sorprender al príncipe en su cumpleaños, han sido solo algunas de las vivencias que quedaron documentadas de Lady Di.

Sin embargo, la mayoría de esos acontecimientos palidecen a comparación con la historia de la noche salvaje que Diana tuvo con Freddie Mercury, Kenny Everett y la actriz Cleo Rocos en los 80.

La historia salió a la luz en 2013, cuando en las memorias de Rocos, The Power of Positive Drinking, describió un divertido día en la vida de la mayor estrella de rock, la princesa de Gales, un cómico y ella.

De acuerdo a su relato, parece ser que el grupo pasó la tarde bebiendo champán y viendo Las chicas de oro, mientras ponían sus propios diálogos a la serie con la televisión sin volumen.

Por la noche decidieron ir de fiesta al Royal Vaxhaull Tavern, el icónico bar de cabaret gay en el sur de Londres.

Pero cómo uno de los rostros más conocidos del planeta, podía pasar desapercibida para los otros miembros del club. La respuesta: convirtiéndola en una "modelo masculina gay bastante excéntrica".

El trío la hizo parecer más desapercibida al vestirla con una gorra de béisbol, gafas de sol y una chaqueta “bomber Jacket”. Rocos dijo: "Parecía un chico joven muy guapo".

Rocos añadió en su libro: "Cuando entramos... pensamos que como era la princesa Diana sería descubierta en cualquier momento. Pero la gente parecía no verla. Era como si ella hubiera desaparecido. Y a ella le encantaba".

"Nos dábamos codazos como si fuéramos colegiales traviesos. Diana y Freddie se reían... Una vez completado el pedido, nos miramos los unos a los otros, unidos en nuestra triunfal aventura. ¡Lo logramos!"

La pandilla se fue a los 20 minutos, supuestamente a una fiesta que era demasiado picante para que Rocos la publicara en su libro.

Aunque The Crown no se centra en este particular episodio, es algo que fue digno de una adaptación para la pequeña pantalla.

En 2019, la serie Urban Myths de Sky Arts emitió el programa "Princesa Diana, Freddie Mercury y Kenny Everett", que llevaba aún más lejos aquella épica noche.