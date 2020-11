Así se prepara Chris Hemsworth para interpretar a Hulk Hogan en filme

El histrión australiano se sometió a grandes rutinas de ejercicios para aumentar su masa muscular y poder lograr el físico de la famosa personalidad del cuadrilátero.

"Día de engaño. Hoy decidí darme un capricho con esta rosquilla extra grande. Dios mío, es pesado", escribió Hemsworth junto a una imagen donde se le ve cargando un pesado instrumento de ejercicio.

El mismo Hogan ha hecho seguimiento a Chris y se ha referido a su avance.

“¡Ya está ahí! ¡Está listo, hermano!”, escribió en Twitter Hulk aprobando el proceso del actor. “¿Pero es lo suficientemente guapo para hacer de mí?”, añadió con humor.

He’s already there! He’s ready BROTHER!!! But is he good looking enough to play me lol,lol,lol. HH pic.twitter.com/q6LLfWUGgL