Perciben más inseguridad en Torreón durante 2020

Cuatro de cada 10 ciudadanos en Torreón consideran que la inseguridad aumentó en el último año, de acuerdo a la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad en Torreón 2020 realizada por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), con el Observatorio Nacional Ciudadano, la Red Nacional de Observatorios y la Iniciativa Mérida.

Marco Zamarripa, director del CCI, explicó que el 40.1% de los encuestados consideraron que la inseguridad subió en el presente año, 44.9% dijo que se mantuvo, 13.1% que disminuyó y 1.9% no contestó.

El lugar donde la ciudadanía se siente más segura es en su casa, con 69.8%, mientras que un 35% dijo sentirse inseguro en el centro de Torreón y 40.5% dijo sentirse poco seguro en el transporte público. Un 40% dijo que algunas veces sale de su casa con temor a ser víctima de un delito, 15.7% siempre, 22.4% casi siempre y 21.9% nunca.

Entre las acciones que han tomado para no ser víctimas de delito, 39.1% cambió las chapas, 16.6% puso alarma en el coche, 14.6% levantó las bardas, 14.5% puso rejas y 11% dijo que ya casi no sale.

En términos de la victimización un 8.7% dijo que le ocurrió personalmente un robo de vehículo, 29.2% robo parcial de vehículo, 28.2% robo en vía pública, 26.2% robo a vivienda, 11.2% extorsión, 63.1% lesiones. Al cuestionarles sobre la denuncia, solamente un 12% dijo haber acudido a presentarla mientras que el 76% no lo hizo.

Entre quienes sí lo hicieron, 75.3% dijeron que el Ministerio Público les tomó la denuncia y 23.5% que les disuadió. Un 14.3% dijo que alguna autoridad les solicitó dinero durante la denuncia, 18.6% no seguir con la denuncia. Un 20% dijo que la autoridad no dio seguimiento al delito y 80% sí.

Los encuestados, en 46.8% de los casos, dijeron que se tardó de 30 minutos a una hora la atención de un Ministerio Público. Un 58.1% dijo que se obtuvo la reparación del daño. Entre los motivos por los que no se denunció el delito, 32.2% señaló actitud hostil de la autoridad, 16.6% pérdida de tiempo, 13.7% el trámite es largo, 13.1% se inició acta de hechos, 7.5% no existían pruebas y 4.9% no tenía tiempo de asistir.

