Finaliza The Undoing y supera a GOT como la serie más vista de HBO

La miniserie de HBO, The Undoing, se terminó con un sexto capítulo lleno de emociones, secretos y traiciones de la mano de sus protagonistas Nicole Kidman y Hugh Grant, logrando incluso superar a Game of Thrones como la serie más vista del servicio de streaming.

La producción llamó rápidamente la atención, en primer lugar, por tener a Susanne Bier bajo su dirección, pues estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera en 2006 por Después de la boda.

Además, la serie está escrita y dirigida por David E. Kelley, conocido por ser el guionista de Big Little Lies.

The Undoing está basada en la novela de Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known y sigue la historia de una exitosa terapeuta de Nueva York de nombre “Grace Fraser” interpretada por Nicole Kidman, cuya vida se convierte de un día a otro en una verdadera pesadilla cuando su esposo, un respetable oncólogo llamado “Jonathan Fraser” (Grant) es acusado de haber asesinado a “Elena”, la madre de uno de sus pacientes.

Las cosas se complican aún más porque a escondidas de “Grace”, “Jonathan” mantenía una relación con esa mujer durante el tratamiento e incluso tuvo un hijo con ella estando también casada.

Varios son los sospechosos dentro de este caso, entre ellos el marido de, y el misterio por fin se resolvió el pasado 29 de noviembre en el último episodio, con el sorpresivo final de esta producción que a muchos los mantuvo al filo del sillón.

¿Habrá segunda temporada?

Aunque algunos comenzaron a especular que probablemente The Undoing podría tener una segunda temporada, en realidad esto se ve complicado.

Esta trama estaba pensada como una serie limitada de seis capítulos y de hecho la novela tampoco cuenta con una secuela, las esperanzas tampoco son muchas considerando que Susanne Bier mencionó en entrevista para OprahMag.com que este era el cierre ideal.

“Esta es una historia apretada, por eso creo que seis horas es perfecto”, dijo Bier. Aún así, dejó abierta una pequeña posibilidad, considerando que HBO ha hecho lo mismo con otras producciones como Big Little Lies, que le dieron grandes número de rating al canal de televisión: “No lo descartaré. Pero no estamos trabajando concretamente en eso”, concluyó la directora. Solo el tiempo dirá si “Grace” y “Jonathan” regresarán a las pantallas.

Homenaje a Diego Rivera

La ficción decidió rendir homenaje al artista mexicano Diego Rivera, pues en repetidas ocasiones aparece una obra del pintor.

El padre de “Grace” es un hombre de dinero, por lo que tiene un lujoso departamento en Nueva York, en el que tiene piezas de arte, pues es apasionado de la pintura; en varias escenas se puede ver que en una de las paredes hay un cuadro pintado por el artista mexicano.

Sin hacer mucha alusión al cuadro, su sola presencia es un gesto hacia Diego, pues la imagen de la pintura cubista de Rivera “Paisaje Zapatista” aparece más de una vez en la serie.