Chadwick Boseman habría cumplido 44 años y Marvel lo homenajea

El actor murió el pasado 28 de agosto a causa de un cáncer colorrectal que le fue detectado en un estado ya avanzado en 2016. Él siempre mantuvo su tratamiento en secreto; cuando se dio a conocer su muerte causó gran conmoción entre los fanáticos de las cuatro películas en las que apareció T'Challa: "Black Panther", "Capitán América: Civil War"; "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Marvel decidió rendir homenaje al actor al modificar la secuencia de introducción de la película en la plataforma Disney+. El 28 de noviembre, Robert Iger, presidente Ejecutivo de The Disney Company, anunció este homenaje con el mensaje:

"Para todos los fans de Black Panther: vean el filme en Disney+ más tarde esta noche, por un tributo especial para alguien que fue y siempre estará cerca y querido en nuestros corazones".

To all fans of #BlackPanther: watch the film on #DisneyPlus late tonight, for a special tribute to someone that was and will always be near and dear to our hearts.