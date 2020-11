Raúl Jiménez, operado con éxito de una fractura de cráneo

El delantero se marchó del campo inmovilizado y con oxígeno asistido tras un choque con David Luiz.

Jiménez fue trasladado inmediatamente a un hospital de Londres, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

"Raúl se encuentra bien después de la operación de la pasada noche, la cual se le realizó en un hospital de Londres", dijo el Wolverhampton Wanderers en un comunicado.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.