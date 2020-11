Emilio Azcárraga cita a Miguel Herrera y Santiago Baños

La eliminación del América en manos de las Chivas (1-3 global) en los Cuartos de Final del Guardianes 2020 ya tiene consecuencias.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich se plantó en el estadio Azteca y con un doblete de Cristian "Chicote" Calderón, se llevó el triunfo (1-2) y el boleto a las semifinales. El gol del descuento para los locales fue de Henry Martín (74').

Tras el adiós de las Águilas de la disputa por el título, Emilio Azcárraga, propietario del cuadro de Coapa, ordenó realizar una reunión.

A RENDIR CUENTAS

Para dicha junta, que está por realizarse en la presente semana, el dueño del América solicitó la asistencia de Santiago Baños, presidente deportivo del club y la de Miguel Herrera, director técnico del equipo.

La derrota ante el Guadalajara representó para el 'Piojo' no avanzar por primera vez como entrenador de las Águilas a las semifinales. En todas las veces que el América ingresó a la liguilla de la Liga MX, Herrera había calificado al equipo mínimo a las semifinales, pero esta vez no lo logró y se quedó en Cuartos de Final.

Después del Clásico Nacional de los Cuartos de Final del Guardianes 2020, Emilio Azcárraga, dueño del América, felicitó a Chivas y a Amaury Vergara, incluso el propietario del Guadalajara le respondió con un "gracias". Momentos después al silbatazo final, Azcárraga publicó en su Twitter la felicitación al Guadalajara y ahí, algunos aficionados del América aprovecharon para pedirle que quite a Herrera del banquillo Azulcrema.

Miguel Herrera lo ha repetido varias ocasiones y, después de caer frente al Guadalajara, no fue la excepción: "Si no levantamos el título, es un fracaso". Fue la primera vez que "El Piojo" no habló de su continuidad dentro del Nido.

"¿Sobre mi puesto? Pregúntele a Santiago [Baños, presidente del club]", remató el timonel Azulcrema, quien no huye a las críticas en el banquillo más caliente de la liga.