Eleva COVID-19 abstención electoral en Brasil

La pandemia de la covid-19 elevó a niveles récords en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos mayores de Brasil, la abstención en las elecciones municipales de este domingo en el país, reconocieron las autoridades electorales.

Pese a que el voto es obligatorio en Brasil y a que en los últimos años se han registrado abstenciones promedio cercanas al 20 por ciento en elecciones municipales, en la votación de ayer el 35.45 por ciento de los electores de Río de Janeiro se abstuvo de comparecer a las urnas y en Sao Paulo ese porcentaje fue del 30.81 por ciento, de acuerdo con los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral.

Se trata de los dos mayores niveles de abstención registrados en la historia de las dos mayores ciudades de Brasil, algo que ya era previsto por las autoridades electorales por causa de la covid.

El propio proceso electoral tuvo que ser realizado bajo estrictas medidas de seguridad por la COVID-19, ya que Brasil es el segundo país con más muertes en el mundo por la enfermedad, con más de 172, 000 fallecidos, y el tercero con más casos, con cerca de 6.3 millones de contagios.

Según los escrutinios, los 1, 719, 901 de electores que se abstuvieron de votar este domingo en Río de Janeiro superaron incluso a los 1, 629, 014 que le dieron la victoria al centrista Eduardo Paes. Con el 64.07 % de los votos válidos, Paes reasumirá la alcaldía que ya ejerció entre 2009 y 2016 al derrotar en la segunda vuelta al actual ocupante del cargo, el pastor evangélico y líder ultraconservador Marcelo Crivella, cuya votación (913, 548 votos) fue prácticamente la mitad que el número de electores que se abstuvo.

En Sao Paulo el número de electores que se abstuvo (2, 768, 772), equivalente al 30.81 por ciento del total, fue inferior al de los que reeligieron como alcalde a Bruno Covas (3, 168, 738), pero superior al de los que votaron por el líder izquierdista y excandidato presidencial Guilherme Boulos (2, 167, 839), el derrotado en la segunda vuelta.

La abstención en Sao Paulo ya había sido récord en la primera vuelta de las municipales de este año, el pasado 15 de noviembre, cuando se ubicó en el 29.29 por ciento, pero en dos semanas aumentó 1.5 puntos porcentuales.

En las municipales de 2016 la abstención en Sao Paulo tan sólo fue del 22 %, en las de 2012 del 18 %, en las de 2008 del 16 % y en las de 2004 del 15 %.

Sao Paulo, donde se registró el primer caso y la primera muerte por COVID-19 en Brasil, es la ciudad con más fallecidos y contagios por la enfermedad en el país.

La alcaldía de la mayor ciudad suramericana llegó a implantar una cuarentena en la segunda quincena de marzo, pero las medidas de distanciamiento social comenzaron a ser flexibilizadas en agosto, aunque no todas las actividades han sido normalizadas y muchas empresas mantienen el régimen de trabajo en casa.

En Río de Janeiro la abstención también fue récord pero en el fenómeno también contribuyó los elevados índices de rechazo de ambos candidatos, ya que tanto Paes como Crivella están salpicados por escándalos de corrupción.

Según los datos provisionales del Tribunal Superior Electoral, la abstención en general este domingo en las 57 ciudades en que definieron sus alcaldes en segunda vuelta fue del 29.6 %, la mayor al menos desde el 2000.

Es decir que cerca de 9 millones de los 38.3 millones de electores convocados para la segunda vuelta se abstuvieron de comparecer a las urnas en las 57 ciudades.

Asegura Bolsonaro que hubo fraude

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.

El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

“La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis informaciones, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)”, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil.

“Lo hubo (fraudes). Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir (la victoria de) uno u otro”, afirmó Bolsonaro, que, así como Trump, no presentó pruebas de los supuestos fraudes.

Interrogado sobre si su Gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la Justicia estadounidense.