Volver a creer en el amor

Dicen que el primer amor nunca se olvida y, en ese tenor, podemos recordar que en 2009 Mazda nos enamoró con la presentación de una modelo que inyectó de adrenalina su portafolios de entonces: el aclamado Mazdaspeed 3. Este modelo sacudió la imagen racional de la compañía y fue el parteaguas para que sus productos fueran asociados a una idea de dinamismo y emoción que en ese entonces definían como "Zoom-zoom".

El tiempo ha pasado y la idea de que este hot-hatch regrese en interpretaciones más actuales se fue diluyendo a medida que las nuevas generaciones del Mazda3 no han presentado ninguna versión con ese nombre y, de hecho, no lo harán. Al igual que el primer amor de muchos, el Mazdaspeed no regresará. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos sentir fuertes emociones que es probable que incluso sean más intensas y, en distintas medidas, más maduras que hace unos años.

Tal es el caso del nuevo Mazda3 Turbo, una versión del compacto de la marca japonesa que inmediatamente es relacionado con ese pequeño hot-hatchback que puso a Mazda en 2009 a competir con nombres como Focus ST, Golf GTI y demás ejemplares del tipo.

Sin embargo, de acuerdo a propias palabras del equipo de Mazda a nivel global, este modelo es completamente distinto al entrañable deportivo de hace 10 años. Para evaluar la nueva apuesta de Mazda, lo tuvimos a prueba una semana.

En ese periodo, examinamos si sus características deportivas lo colocan como una alternativa interesante para alguien que busca un hatchback completamente emocional o si su configuración y desarrollo con aires de lujo, puede aspirar a robarle mercado a los exitosos productos "juveniles" de las marcas alemanas premium.

EMOCIÓN EN PRESENTACIÓN SOBRIA

Desde el momento en el que clavamos la mirada en el nuevo Mazda3 Turbo, podemos darnos cuenta que no se trata de una simple versión más del compacto japonés.

Además de contar con la estilización "polymetal" que Mazda ha agregado recientemente a algunos modelos de su catálogo, el hatchback turbo cuenta con distintivos que le dan mucho carácter y lo alejan de las versiones anteriormente comercializadas.

Entre ellas, un juego de rines cuyo diseño se compone de 10 brazos que están colorizados con un tono negro brillante al igual que el spoiler trasero, carcasas de espejos laterales y marco de parrilla. Dicha combinación le imprime un toque de elegancia deportiva. El principal objetivo de cambiar el motor del Mazda3 es, obviamente, brindar mayores sensaciones de dinamismo a un auto que ya destacaba en su segmento por el gran manejo, pero el cual se antojaba fuera más potente.

La incorporación de un motor turbocargado de 2.5 litros tiene un impacto inmediato en potencia, arranque y facilidad de alcanzar altas velocidades en el Mazda3 Turbo. No obstante, su andar no es explosivo. La manera de moverse entre carriles de la ciudad o curvas de carretera no es parecida a la que podríamos esperar de un auto de su naturaleza pero, más que ser decepcionante, resulta ser una agradable sorpresa en un auto que libera inteligentemente y de manera progresiva la potencia que requerimos.

La precisión y equilibrio ya presente en el Mazda3 "normal" mejora con la incorporación de un sistema de tracción integral que mejora el agarre en curvas de este hatchback y brinda una enorme sensación de seguridad que, sin ser intrusiva, controla nuestras maniobras al volante. El nuevo Mazda3 Turbo es un deportivo que, sin intentar inventar el hilo negro, resulta muy diferente a las interpretaciones previas de una variante más potente de un hatch-back (entiéndase un Golf GTI o un León Cupra).

En ese mismo sentido tampoco podemos decir que es el reemplazo del Mazdaspeed3.

Este refinamiento está acompañado de un equipamiento interior superior al de los otros deportivos contra los que podría competir, pues más allá de tener un carácter "Racing", apunta más a lo que podríamos encontrar en un BMW Serie 1 o un Clase A.

En este sentido el Mazda3 Turbo juega en dos arenas de manera muy competitiva: el nicho de hatchbacks deportivos y el de los compactos alemanes con alma juvenil.

En cualquiera de esos escenarios, el Mazda3 Turbo reluce como una opción muy atractiva pues su precio de lanzamiento va desde los 489 mil 900 pesos hasta los 529 mil 900 pesos. Es decir, más barato que los tradicionales hot-hatchbacks y, por supuesto, más alcanzable.

489 MIL PESOS es el precio del Mazda3 Turbo, más económico que otros coches de su tipo.