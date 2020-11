Futbolista Paula Dapena habla de su negativa a homenajear a Maradona

Paula Dapena, de 24 años y jugadora del club Viajes Interrías FF (Tercera división femenina española), se negó ayer a homenajear a Diego Maradona como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña (1ª) en Abegondo (noroeste de España), con victoria para las segundas por 10-0 en partido amistoso.

FEMINISTA

Mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje a la leyenda del futbol fallecida el miércoles a los 60 años, Paula Dapena estuvo sentada y dando la espalda a la grada, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

Hablamos con Paula Depena, la futbolista que no quiso homenajear a Maradona: "Que se quiera guardar un minuto de silencio por un jugador que es conocido por maltratar a su mujer... desde mis ideales feministas no podía rendir homenaje a una persona así".#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/e0QvuxURfJ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 30, 2020

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), que no motivó ningún gesto similar.

Paula reprocha a Maradona su trato hacia las mujeres con las que compartió su vida.