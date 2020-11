Lalo Palacios enfrenta reto actoral en la telenovela Quererlo todo

Ha hecho varios personajes en teatro y televisión, pero el que está realizando ahora se ha vuelto un reto fundamental en su carrera, del cual espera salir airoso.

El actor, Lalo Palacios, encarna a "Lorenzo", en la telenovela Quererlo todo que recién se estrenó. Se trata de un joven con discapacidad intelectual. Tiene un gran corazón y espera ganarse día a día el cariño de los televidentes.

Desde los foros de grabación de Televisa, Palacios platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en este melodrama producido por Nacho Sada y protagonizado por Danilo Carrera y Michelle Renaud.

¿Cómo te sientes ante el estreno de Quererlo todo?

Bastante bien. Estrenamos hace poco y nos está yendo muy bien. Estamos demostrando que el horario no hace a la novela. En Quererlo todo regresamos al melodrama clásico en donde todo el tiempo está pasando algo.

Interpretas a un chico con discapacidad mental, sin duda, un gran reto.

"Lorenzo" llega a mi vida en plena pandemia y de sorpresa. Desde que llegó, lo abracé, me enamoré y decreté que era mío y así fue. Conlleva una responsabilidad importante y un respeto mayor ya que es un personaje con discapacidad.

"Tiene 23 años de edad, pero su mente es de ocho. Es un chico que actúa siempre con el corazón por delante y enamorado de 'Berenice' (Sachi Tamashiro). A él le gusta mucho decirle a las personas, "somos amigos".

¿Cómo te preparaste para encarnarlo?

Como fue en plena pandemia me dieron talleres vía zoom. Me dieron los conocimientos necesarios y me encargaron ver películas como Milagro en la celda 7 y Yo soy Sam. Fue difícil la preparación porque no es lo mismo alistarse de manera presencial que virtual.

¿Cómo ha sido la convivencia entre el elenco?

A Danilo ya lo conocía; a Michelle, no, pero es bien buena onda. En general el elenco está genial. Nacho Sada formó un gran equipo en el que todos vamos hacia el mismo rumbo… llegar a las casas de los televidentes y que guste nuestro trabajo.

¿Dónde son las locaciones?

En Toluca, en el Ajusco. Los técnicos de Televisa construyeron un pueblo ficticio. Les cuento también que la fotografía es hermosa.

¿Cuál es la premisa de esta telenovela?

"Don Patricio" (Manuel Ojeda) se muere en el primer capítulo y deja una herencia, la cual todo el pueblo quiere. Justo "Lorenzo" entra en problemas porque agarra dinero de la herencia, pero él lo hace por agradar a "Berenice". Todos quieren el dinero de la herencia y eso genera romances, triángulos amorosos y otras situaciones.

¿Cuál es el reto de hacer una telenovela en plena pandemia?

Esta contingencia afectó a todo el mundo. Todos nos estamos cuidando mucho, cada semana nos hacen pruebas de COVID. Usamos cubrebocas en todo momento y solo nos los quitamos para grabar. Los directivos de Televisa están yendo constantemente a los foros a revisar que se sigan todas las medidas.

Para ti, ¿Cómo ha sido lidiar con la pandemia?

Antes de grabar la novela tuve COVID-19, gracias a Dios solo perdí el olfato. Vivo con el también actor Rodrigo Brand, que sale en La mexicana y el güero. Me preocupaba mucho que lo hubiese contagiado, afortunadamente no ocurrió.

Antes de Quererlo todo, se te vio en la telenovela Soltero con hijas, ¿Qué te dejó esta producción?

La grabamos en Acapulco, fue fascinante; aunque les cuento que sí terminé odiando un poco el calor. Ahí estuve trabajando con el lagunero Pablo Montero. Me da mucho orgullo haber sido parte de ese trabajo de Juan Osorio.

¿En qué momento de tu vida te das cuenta que actuar te apasionaba?

Antes era futbolista y de repente vi la obra, Hoy no me puedo levantar, en la versión donde estaban Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez., y entonces me dije 'quiero hacer eso'. Lo mío no es la música, es la actuación y bueno me puse a estudiar.

¿A qué equipo le vas?

A los Pumas.

¿Conoces Torreón?

No, únicamente Monclova. Espero que algún día conozca la Comarca Lagunera, les prometo darme una vuelta por allá.