Ava Max estrena sencillo, My Head & My Heart

La sensación del pop Ava Max estrenó su nuevo sencillo, My Head & My Heart.

Dicha melodía se ha añadido al álbum, con certificación Oro, Heaven & Hell, ya disponible en cualquier plataforma.

Respecto al sencillo, Ava Max dijo en un comunicado de prensa que, "Estuve trabajando en My head and My Heart en el estudio, este otoño y esperando el momento adecuado para compartirlo. ¡Estoy tan emocionada que de salga y no puedo esperar a que todo lo escuchen!"

Su exitoso sencillo Kings & Queens se encuentra actualmente en el número tres en la lista del Top 40 y el número número 15 en la lista Hot 100 de Billboard con más de 678 millones de streams globales.

Ava Max es hija de inmigrantes albaneses y ha trabajado desde la escuela primaria, explotando en el mundo de la música a escala mundial con su exitoso, triple Platino Sweet but Psycho en el 2018. Reproducida más de 2.1 millones de veces este año, la canción se ubicó en el Top 10 del Hot 100 de Billboard por tres semanas. Ava Max cuenta con muchos seguidores en redes.