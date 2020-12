1981: Nace Britney Spears, reconocida cantante, bailarina, compositora, modelo y actriz estadounidense

Britney Jean Spears nació hace 39 años en Massachusets, Estados Unidos, pero desde pequeña se trasladó a Kentwood con su abuela, mientras sus padres trabajaban en un negocio familiar.

Comenzó a cantar en el coro de la iglesia a la que acudía los domingos. Spears, siempre admiro, imitó e interpretó a Madonna la “Reina del Pop", por su talento para escribir canciones y realizar sorprendentes conciertos.

Britney estudió gimnasia, lo que le facilitó su habilidad como bailarina y a escasos seis años, ofreció su primer concierto frente a una pequeña audiencia, bailando como Michael Jackson. Tres años más tarde se unió a un grupo de danza con el que empezó a viajar por el estado.

Posteriormente, se mudaron su madre y su hermana Jamie Lynne junto con ella a Nueva York, donde tomó clases de danza y canto, lo que le abrió las puertas para participar en comerciales y obras de teatro, hasta que realizó un casting para Disney.

A los 11 años, Britney fue elegida como la conductora principal del programa Mickey Mouse Club en Florida, programa del que también salieron Justin Timberlake, Christina Aguilera y Kerry Russel.

Tres años después abandonó el programa, ya que la tercera temporada del mismo no se llegó a grabar, entonces se dedicó de lleno a la música.

Britney pasó tres años en Nueva York, Estados Unidos, donde estudió en el Off-Broadway Dance Center y Professional Performing Arts School. También se dedicó a grabar anuncios de televisión. Tiempo después decidió probar suerte como solista, al cantar a capela para ejecutivos de la empresa discográfica Jive Records, los que le propusieron un contrato que ella aceptó.

La joven entró al estudio para grabar su primer sencillo Baby one more time, título de su primera producción discográfica, bajo la dirección de Eric Foster White (compositor de Babyface y Whitney Houston) y el compositor de R&B Max Martin (Backstreet Boys, N`Sync).

Rápidamente, la “Princesa del Pop", quien en un principio aparecía en las giras del quinteto estadounidense N´Sync, se colocó en las listas de popularidad.

Sometimes y Crazy fueron también éxitos en todo el mundo, temas que se desprendieron de su primer material discográfico, al igual que Born to make you happy, que se mantuvo en los primeros puestos de la lista inglesa en enero de 2000.

Spears se convirtió en la artista más joven en alcanzar 12 Discos de Platino en tan sólo unos meses. Además, apareció en las portadas de revistas que la convirtieron en una "sex-idol".

En 1999, estuvo nominada para dos premios Grammy como Mejor Artista Revelación y así como en los MTV Europe Awards, donde consiguió los galardones de Mejor Cantante Femenina, Mejor Artista Pop, Mejor Puesta en Escena y Mejor Canción.

Un año después, Britney lanzó su segundo álbum titulado Oops! I did it again, en el que se encontraban un re-make del polémico tema de The Rolling Stones (I can"t get no) Satisfaction.

Un disco con más intensidad y energía en las canciones When your eyes say it (escrita por Diane Warren) y Don"t let me be the last to know (compuesta por Shania Twain y Robert Mutt).

Por otra parte, la madre de Britney ha escrito junto con ella un libro autobiográfico sobre la vida de la cantante, que incluye fotos inéditas de su infancia y juventud, denominado Heart to heart.

Asimismo, la intérprete creó la fundación "Britney Spears Fundation" en coordinación con "Giving back fund", el cual tiene como finalidad organizar un campamento para niños y niñas no privilegiados de Massachusetts, que algún día quieran estar en el mundo de la música.

Además, la artista participó como una de las grandes estrellas del Festival Rock In Rio, celebrado en Brasil en enero de 2001.

Ese año, Spears lanzó su tercer disco Britney, del que se desprendió para su promoción I'm a slave 4 U y el cover I love rock and roll, bajo la producción de Max Martin, Rami, Dido, Josh Schwartz y Brian Kierulf, Justin Timberlake y la propia intérprete.

También en 2001, la cantante se lanzó al mundo de la actuación en la película Crossroad, en la que personifica a una joven en busca de aventuras al lado de sus amigas.

En el terreno sentimental, la artista terminó su noviazgo de tres años con el también cantante estadounidense Justin Timberlake, después de que ella declarara que él era el amor de su vida.

Tiempo después "La Princesa del Pop" tuvo su primer enlace matrimonial en Las Vegas, con un amigo de la infancia, Jason Alexander, con quien sólo duró unida alrededor de 55 horas, ya que se deshizo el casamiento.

Posteriormente, se casó por segunda vez con su bailarín de nombre Kevin Federline, en una ceremonia privada a la que sólo asistieron 15 personas próximas a la pareja.

La artista lanzó a finales de 2004 un álbum de grandes éxitos, que incluye un recopilatorio de sus mejores temas a lo largo de su carrera artística.

Luego, la cantante anunció su maternidad y, el 12 de septiembre de 2005, se convirtió en madre de un varón llamado Sean Preston; en consecuencia, dejó por el momento los escenarios.

En 2006, la intérprete de éxitos como Baby one more time mantuvo expectación en sus fans, luego del beso en la boca que se dio con la también cantante Madonna cuando interpretaba una canción durante una importante entrega de premios, así como por sus matrimonios y porque dejó a un lado los escenarios para dedicarse a la maternidad.

En ese año, se separó del rapero Kevin Federline, y poco después de su divorcio, se dedicó a vivir en las fiestas, además de ver una gran juerga con Paris Hilton, su nueva amiga inseparable, con quien en una noche de farra dejó ver a los paparazzi sus partes íntimas sin ropa interior.

Tras su divorcio, la cantante se ha visto envuelta en un sinnúmero de rumores por parte de su ex esposo Federline, quien ha dicho que en un libro que escribirá dará muestra de la bisexualidad de la cantante, de ser mala madre y de su adicción por las drogas.

En 2008 salió a la venta su sexto álbum, el cual contiene 12 temas, producidos por Max Martin, Bloodshy and Avant, The Clutch y el mexicano Fernando Garibay, entre otros. El primer corte fue Womanizer.

Por otro lado, el canal Sony Entertaiment exhibió el documental de su vida Britney: For the record, que en 90 minutos presenta parte de su vida y los escándalos en los que se ha visto envuelta. Esta película fue filmada por Phil Griffin.

Para 2011, la intérprete regresó a este país como parte de su gira Femme fatale, con la cual visitó ciudades como Guadalajara, Jalisco; la Ciudad de México, y Monterrey, Nuevo León.

A finales de 2015 inició su exitosa serie de conciertos en Las Vegas, mientras que el año pasado lanzó Glory, su noveno álbum de estudio.

En 2017, se encontró inmersa en su gira Britney: Live In Concert.