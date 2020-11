Fortalece tus rodillas para correr mejor

Las lesiones y dolores en las rodillas son de lo más frecuente en los corredores, porque incide directamente en los cartílagos de esta articulación. Se trata de un tejido que cuando se deteriora no se recupera poniéndolo a descansar como los músculos.

No quiere decir que sea malo correr o provoque lesiones, recordemos que el ser humano está diseñado para correr y los cartílagos se desgastan con los años de forma natural como las arrugas en las piel.

Ese desgaste se acelera y causa dolor por el uso de calzado inadecuado o viejo, mala técnica de carrera y malos hábitos de alimenticios así como de recuperación.

Una de las acciones para prevenir los dolores de rodilla es trabajar la musculatura que rodea a esta articulación, tener músculos fuertes hace que al correr se distribuya mejor el peso por toda la superficie de la rodilla y se amortigüe así el impacto que recibe el cartílago.

FORTALECE TUS CUÁDRICEPS

Por el contrario, si la musculatura es débil apenas tiene ese escudo protector y se ve obligado a soportar más presiones y golpes.

Entre los músculos a mantener más fuertes el más importante es el cuádriceps, ubicado en la parte delantera y superior de la pierna.

Es el músculo más potente y voluminoso de nuestro cuerpo, es el principal responsable de sostener a nuestro cuerpo cuando estamos de pie y es el que nos posibilita caminar, saltar y correr.

Unos cuádriceps fuertes son el mejor ‘seguro de vida’ para las rodillas. Incluye entre tus rutinas las sentadillas, ya que son el ejercicio más efectivo para fortalecer estos músculos.

También la bicicleta es una buena actividad complementaria, además de fortalecer nuestra piernas, genera mucho movimiento en las rodillas y lo más importante lo hace sin impacto, esto logra que el líquido de las articulaciones lubrique mejor la zona y disminuyen las molestias.

Es importante mantener un peso corporal adecuado a la contextura física, si no tienes una musculatura fuerte y además un poco de sobrepeso al correr, las rodillas sufrirán aún más.

Las sentadillas son un ejercicio de movimientos complejos y exigentes, es un ejercicio que debería hacerse siempre después de correr, no antes, o bien en un día que no se corriera. Las sentadillas con pesas generalmente forman parte de una rutina de entrenamiento en el gimnasio para corredores más expertos. Este tipo de sesiones es preferible hacerlas en los días más duros de entrenamiento, como después de una sesión de intensidad o velocidad, o de una carrera de larga distancia, para asegurarnos que los días intensos se mantienen intensos mientras los días suaves o fáciles son suaves. Los corredores necesitan solo dos días de ejercicios de fuerza a la semana en el gimnasio o al aire libre.

No olvidar dedicar ejercicios de calentamiento antes y después de los entrenamientos, así como estiramientos, más si no te has recuperado de una lesión el dolor aparecerá y la lesión se agravará.