La voz del Dihablo

En el año de los regresos y estrenos, en el año de la pandemia, muchas bandas han aprovechado para ponerse a trabajar. Sodom está de nuevo en el mercado con su décimosexto álbum de larga duración: Genesis XIX.

El disco en cuestión representa la vuelta del guitarrista Frank Blackfire a la banda, quien no aparecía desde 1989, con el Agent Orange.

Además, se unieron los nuevos integrantes YorckSegatz(segunda guitarra) y el baterista Toni Merkel.

En la voz, por supuesto permanece Tom Angelripper. Así que el grupo se vuelve cuarteto para presentar su más reciente material desde 2016 (Decision Day), ahora con mayor ferocidad.

Genesis XIX salió al mercado el pasado viernes y está dividido en 12 cortes que juntos rebasan los 54 minutos de duración. El arte de la portada fue realizado por el estadounidense JoePetagno, quien además ha trabajado con bandas clásicas como Led Zeppelin, Nazareth, Motörhead hasta las más extremas como Marduk, Autopsyy por supuestoSodom.

El disco está fresco, por lo que aún lo sigo escuchando, pero de entrada me parece bastante potente, seco y con un toque de nostalgia, con la vuelta de Blackfire y el sonido de las obras más clásicas de los alemanes.

La voz del tío Tom está impecable, como si los años no pasaran. El primer corte, BlindSuperstition, funciona como intro para luego dar paso a Sodom&Gomorrah y un desfile de cortes “infernales” y bélicos, como es costumbre ya por parte de Sodom.

Le siguen Euthanasia; la canción que da nombre al disco, Genesis XIX; un tema en alemán, NichtmehrmeinLand;luego Glock ‘n’ Roll y TheHarpooneer (de más de 7 minutos de duración), Dehumanized, OccultPerpetrator, Waldo &Pigpen (de más de 6 minutos), Indoctrination para finalmente llegar a uno de los temas que se escucharon días antes del lanzamiento, FriendlyFire.

El año pasado, Sodom ya había mandado un adelanto de lo que sería esta nueva producción, con el EP Out of theFrontlineTrench, en el que se incluye el tema Genesis XIX junto con dos canciones más, una versión nueva de Agent Orange y una en directo de Bombenhagel.

Al parecer, enfrentaron algunos retrasos para finalmente presentarnos su más recién larga duración.

Si bien, el grupo no descubre nada nuevo, me parece que tampoco pretende engañarnos. Más bien me parece un ‘back to theroots’, en una época que se presta para ello. Podemos esperar pues, que el año próximo, para el 30 de octubre, Sodom reparta fuego con algunos de sus temas nuevos y la reforzada alineación, en el mismo escenario que sus compatriotas Kreator, Destruction y Tankard, en el México Metal Fest V. Así nomás.

Ahora que sí hablamos de anuncios, discos nuevos y bandas que estarán presentes en el festival más metalero de México, la banda polaca Vaderpresumió en sus redes (me parece que incluso antes que los organizadores) su presencia en la sexta edición del #MxMF, que se llevará a cabo un día antes del día del cuarteto alemán, entre otras bondades.

Vader estuvo muy activo este año; a pesar de la contingencia sanitaria mundial, realizó una serie de conciertos por Europa y algunas ciudades de su natal Polonia, obvio, atendiendo a todas las medidas sanitarias, incluyendo la de menor aforo en los lugares donde se presentaron.

La gira pudo llegar a su fin con éxito, en la cual incluso recurrieron al relevo del baterista KrzysiekKlingbein, en lugar de James Stewart.

El grupo compartió en sus redes mensajes de agradecimiento a todo el ‘staff ’ y ‘crew’ del PandemicMadness Tour (¡vaya nombrecito!) y por supuesto al músico que apareció en algunas veladas para salvar las presentaciones.

Parte del nombre de la gira es en alusión a su disco de este mismo año, Solitude in Madness, una colección de canciones rápidas, concisas y violentas (que no rebasa ni la media hora en total), muy al estilo de los mejores discos de la agrupación. En fin, este año ha sido de desgracias, pero también de grandes lanzamientos.

Vader se dispone a realizar un viaje hacia la Sultana del Norte el año entrante, para alternar con el resto de invitados a la sexta celebración del México Metal Fest, junto a grupos como SepticFlesh, Coroner, GrimReaper, Finntroll, ToxicHolocaust y algunas bandas nacionales, más todo el arsenal que falta por anunciar.

El festival va tomando forma, poco a poco, no es cosa fácil armar algo tan grande en tiempos en que el futuro se ve tan incierto. Pero que la esperanza por seguir asistiendo a conciertos y festivales nos mantenga unidos, FromHere to Eternity, cual canción de Iron Maiden.

Me voy, creo que comienzo a desvariar.

