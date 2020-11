SALUD BUCAL

VARA DE ASCLÉPIO O ESCULÁPIO

Actualmente la vara de Esculapio sirve de emblema del cuerpo médico del ejército en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Francia, México y Filipinas. En 1818, los Estados Unidos también incluyeron este símbolo en las insignias del cuerpo de Sanidad Militar; las fuerzas aéreas lo adoptaron en 1957. En 1912 la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo usa desde su fundación en 1947. La serpiente, ha sido por mucho tiempo el símbolo de conocimiento, así como de medicina y sanación. Los griegos y romanos en Europa, los toltecas y mayas en América, la veían como un símbolo de vida. La serpiente ha sido por siglos un ente lleno de misterio y de magia, simboliza tanto la sabiduría y la vida, sin embargo, la cultura Occidental le fue dando un simbolismo de pecado. Así, a lo largo de los siglos ha sido adorada por unos pueblos y temida por otros. Los aztecas, indios orientales, cretenses y fenicios, rindieron culto a la serpiente como uno de sus dioses. Los indios de América reverenciaron a la serpiente de cascabel; los budistas, a la cobra; y los babilónicos, al pitón (dragón monstruoso, hijo de la tierra). Las ruinas arqueológicas del Santuario de Asclepio en Epidauro se encuentran en un pequeño valle, cerca de las ruinas del teatro del siglo II a. C. Este santuario llegó a ser el centro terapéutico más grande de la antigüedad y se desarrolló una verdadera escuela de medicina donde practicaban los Asclepíades o sucesores de Asclepio. El más famoso de estos médicos fue Hipócrates de quien se decía ser descendiente directo del dios. Se desconoce el origen del culto en este lugar. Las instalaciones más antiguas del recinto datan del siglo VI a. C. Se sabe que en el siglo V a. C. la fama del santuario sobrepasa los límites de la región de Epidauro, sobre todo después de la peste que azotó Atenas y cuando por este motivo se fundó en el 419 a. C. el Asclepeion al pie de la colina de la Acrópolis. El auge del culto está entre los años 370 y 250 a. C. En estos años Epidauro resulta ser un lugar de peregrinación que se llena de edificios suntuosos. En el curso del siglo II después de Cristo hay una gran expansión arquitectónica gracias a la generosidad del senador romano Antonino. Este desarrollo continuó vigente hasta el 426 en que el emperador Teodosio II lo mandó clausurar junto con los demás santuarios paganos. El conjunto de edificios del santuario comprendía salas de ejercicios físicos y estancias especiales para los enfermos. Estos pasaban primero por ritos solemnes de purificación y después eran conducidos a un edificio especial llamado enkoimeterion (o pórtico de incubación) donde se le aparecía el dios durante el sueño y le indicaba el tratamiento a seguir. Le daban mucha importancia al sueño, reparador, el descanso, es lo que debemos hacer actualmente, al menor signo de que nuestro cuerpo da una manifestación de molestia, ponerle atención, y descansar, es más valioso la salud, que complicarla, en estos tiempos de pandemia, lo más importante es querernos más a nuestra persona y darle cuidados y descansos, no esperar a enfermarnos. Se daban muchas curaciones, pero sobre todo en los enfermos psicosomáticos los resultados eran impresionantes y favorables. A la fecha es sabido como nuestro cuerpo reacciona psicológicamente. El tratamiento no era gratuito pero las donaciones eran asequibles. La escuela de Medicina y Dentistería de la Universidad de Rochester, New York, decidió en octubre de 1985, reemplazar el caduceo de Hermes por el báculo de Esculapio, como signo oficial de la institución y que se encontraba en uso desde 1928. Un trascendental paso que fue muy bien sustentado ante la Junta de Directores por uno de sus miembros, quien hizo notar que se volvía a colocar de esta manera a Esculapio en su lugar correspondiente, como el verdadero representante de la profesión médica. Fuente: investigación bibliográfica.