Con una amplia trayectoria que incluye teatro, radio, cine y televisión; el actor Eligio Meléndez se ha consolidado como uno de los actores más destacables del país.

Eligio forma parte del elenco de la polémica película, Nuevo orden, en donde da vida a "Don Rolando", un hombre que trata de salvar la vida de su esposa en medio de un caos provocado por la sociedad como respuesta de los malos gobiernos.

Meléndez platicó con El Siglo de Torreón de su trabajo en la cinta y opinó sobre los ataques que ha recibido la misma en redes luego de que algunos usuarios la han tachado de "clasista y racista". De igual manera habló de la administración de López Obrador y la calificó de, "mala".

´¿Cómo está?

Muy bien, con mucho trabajo, justamente ahora estoy en pleno centro de Durango, muy cerca de la Comarca Lagunera.

´¿Qué hace en la llamada "Tierra de alacranes"?

Estoy filmando una película en esta tierra que es 100 por ciento de cine. Se han hecho muchas producciones acá. Es una cinta sobre las mujeres desaparecidas en el norte de la República Mexicana. Como el Estado no da respuestas o no le toma la importancia al asunto, las personas se dedican a buscar a sus personas y a veces han dado más resultados que las autoridades; eso vamos a ver en esta película.

´¿Qué puede comentar sobre Nuevo orden, filme en el que usted participa?

Es una película muy poderosa, muy bien hecha, con una gran visión de Michel Franco, quien además de dirigirla la escribió y la produjo. Es un proyecto muy personal y parte de una preocupación muy intima de él y de su visión que tiene frente al mundo.

Siempre he creído que el arte tiene una gran capacidad. Personas como Michel son como magos porque pueden ver lo que los demás mortales no vemos, ellos tienen como un radar que sabe lo que puede pasar y eso lo demuestra el cine a través de diversas cintas que son premonitorias con respecto a lo que va a suceder.

´En la trama, usted encarna a "Don Rolando", un hombre desesperado porque su esposa agoniza y que a la vez es parte fundamental de lo que cuenta Michel, ¿cuál fue el reto al encarnarlo?

Fue fascinante y satisfactorio. Guiados por Michel, tanto los demás actores como yo, hicimos un excelente equipo de trabajo y eso se vio reflejado en nuestras interpretaciones.

´La trama ha divido opiniones, ¿cuál es su sentir al respecto?

No es una película ni de buenos ni de malos. He visto muchas críticas de personas que analizan películas, pero creo que hay muchos comentarios fuera de contexto. Lo que plantea la película no es una lucha entre clases sino cómo las personas que acceden al poder con hambre desmedida, de repente se apropian de una sociedad y deciden qué hará la sociedad tanto de pobres y ricos, la premisa que da es la militarización y no es lejano eso, lo hemos visto en la historia del mundo, de Latinoamérica .

´Algunos usuarios reportan que Nuevo orden es clasista y racista, ¿cómo han reaccionado ante estos dichos?

Aquí en México se ha hablado que en la cinta es una lucha de ricos contra pobres o de ricos contra pobres, yo no creo tanto en ese discurso, simplemente yo soy moreno y he andado en muchos sitios del mundo sin problemas. La actitud de uno es fundamental. La discriminación comienza con uno mismo y se refleja en la educación que uno tiene. Pienso que muchas personas se aprovechan de su color o condición para sacar partido de algo.

´¿Considera que los ataques que ha recibido Nuevo orden influyeron para que el filme no fuera seleccionado para ganar un lugar en la próxima contienda de los premios Oscar?

No, para nada. Creo que ahí influyen más los intereses económicos que hay, la película que va seleccionada (Ya no estoy aquí) tiene una intervención importante económica de parte de Netflix y he leído que es una cinta muy interesante y que explora lo que hemos querido tapar como sociedad.

Yo pensaría que tendría que ir Nuevo orden porque es una producción netamente cinematográfica que se estrenó en salas comerciales y no, Ya no estoy aquí, porque esa solo está en la plataforma. Aunque Nuevo orden no vaya a los Oscar, tiene mucha vida por delante y nos ubica en un escenario que puede ocurrir en un futuro no muy lejano.

´¿Qué le ha parecido la administración de López Obrador?

Mal. He seguido de cerca desde hace 18 años todo lo de Andrés Manuel. Hace tiempo iba a las marchas, pero luego vi cosas que no me gustaron. Qué clase de país tenemos en donde no se le está apostando ni a la cultura ni a la educación, si no educas a la gente cómo puedes combatir lo demás.

Ahora, veo que metieron al gabinete personas que vienen de los momentos más corruptos de México. Hay personas que están en diversos cargos y no tienen conocimientos previos de lo que se hace en sus puestos. Ahí está Paco Ignacio Taibo, cuando accedió al Fondo de Cultura Económica y dijo: "Se las dejamos ir doblada y completa".

Les aclaro que no estoy hablando bien de gobernantes anteriores, ya que gracias al PAN y PRI no hicieron su tarea y por eso estamos pasando situaciones muy difíciles.

´¿Cómo vio lo ocurrido con el General Cienfuegos Zepeda?

Pasa esto del general y lo regresan porque no hay sustancia de donde agarrarse. Sea culpable o no, eso lo decidirá la justicia. Lo que sí, es que es un golpe muy fuerte para instituciones como el Ejército y la Marina, ya que eso no habla bien de cómo se encuentran.

´¿A su juicio cómo ha manejado la pandemia el Presidente?

Mal también. Desde el momento en el que López Obrador salió con una estampita católica y dijo que eso lo iba a proteger, desde ahí empezamos mal. Ya hay más de 100 mil muertos y dicen que hay más, esto no les importa. Salen y dicen cifras y la realidad es que hay gente que muere y hay personas que siguen sin creer en COVID-19, porque la figura más importante del país (Andrés Manuel) no manda la señal de que sí hay que ponerse cubrebocas.

´¿Se siente satisfecho con su trayectoria?

He hecho teatro, cine, radio, televisión, cabaret. He pasado toda mi vida en esto. He estado atrás y frente a las cámaras. He trabajado con grandes del cine como Arturo Ripstein, Ernesto Contreras y Michel Franco. He sido muy bendecido y afortunado.

´¿Cómo se inicia en la actuación?

Cuando tenía 18 años estaba estudiando teatro en la Academia Andrés Soler. Luego salí a trabajar.