PEQUEÑAS ESPECIES

UNA VACUNA CONFIABLE

Me encontraba en consulta con "Sheily" una perrita Hoskie de cinco años de edad, muy tranquila y accesible para su revisión, su semblante era triste, presentaba dolor, desnutrición, vómito, diarrea, falta de apetito, postración y aumento en el consumo de agua, un pelaje sin brillo, los demás signos se encontraban normales como frecuencia cardíaca, temperatura y respiración entre otras. Con el paso de los años los veterinarios se vuelven muy perspicaces, en ocasiones observamos signos que no concuerdan, por ejemplo la sintomatología del paciente con la historia clínica que nos describe el propietario. En el caso de "Sheily" el dueño se notaba que atendía muy bien a su mascota y se encontraba preocupado, la lógica nos decía que no debería de estar en esa constitución física por los buenos cuidados. Por la sintomatología, el estado nutricional y el pelaje hirsuto de la paciente sospechaba de una infección gastrointestinal, aunado con algún problema parasitario, al hacer su anamnesis resultó que recién la había adoptado y se encontraba con sus vacunas y su desparasitación al corriente, sin lograrme decir específicamente contra que estaba vacunada. Recomendé un examen coproparasitoscópico, por el estado físico de la paciente era muy importante empezar con un tratamiento a base fluidos, antidiarréicos, analgésicos, entre otros. Después de...

...aplicar el tratamiento le dije que si no se presentaba algún otro cambio la enfermedad, dentro de pocos días se encontraría con gran apetito y empezaríamos a ver resultados, y empezaríamos con su calendario de vacunas, al sexto día recibí una llamada telefónica diciéndome que "Sheily" había mejorado, ya no presentaba vómito ni diarrea y su apetito normal, pero la notaban muy rara, y les pedí que la trajeran al consultorio. Al ver entrar al dueño con "Sheily" en brazos y por los signos que mostraba, de inmediato me di cuenta de que enfermedad se trataba, aún de ver a diario diferentes enfermedades, jamás nos llegaremos acostumbrar a dar el desagradable diagnóstico de una enfermedad terminal a los propietarios sabiendo que nosotros ya no podemos hacer nada al respecto sobre nuestro paciente. Al volver a auscultar a "Sheily", los espasmos musculares, los signos nerviosos que no presentaba la vez anterior, no tenía la menor duda que se trataba de la Enfermedad de Carré, Distemper o Moquillo Canino. Estos síntomas nerviosos se ocultaban en la primera consulta ya que se encontraba el virus en periodo de incubación. Inmediatamente su dueño me pidió que le demos algún tratamiento, le expliqué como la enfermedad daña al sistema nervioso y las lesiones son irreversibles, desafortunadamente la mayoría de los pacientes fallece a pesar de los nuevos fármacos antivirales que existen hoy en día, en la mayoría de los casos el paciente no responde al tratamiento y si llegara a sobrevivir, quedan secuelas nerviosas y el perro padecería una vejez prematura y su vida sería mucho más corta, la otra alternativa lamentablemente era la eutanasia con una sobredosis de anestésicos. Pronto empezarían las convulsiones y cada vez serían más continuas y esa no sería una calidad de vida para "Sheily", vi como se escurría una lágrima discreta en su dueño y me dijo que ya había empezado con las convulsiones. Me preguntó sobre la vacuna de la perrita, porque no quedó protegida, o tal vez no la habían aplicado, que deberían de ser honestos al dar en adopción a esos animales indefensos, al menos para que los nuevos dueños apliquen las vacunas en clínicas confiables. Tal vez si estaba vacunada le dije, y posiblemente se trataba de esos casos raros en que no hay respuesta inmunológica de la mascota hacia la vacuna o tal vez ya necesitaba una revacunación. Le di la alternativa de solicitar otra opinión, de preferencia con un especialista, pues habrá quienes tomen el caso, sabiendo de antemano cual será el desenlace del paciente y se aprovechen del momento de angustia del dueño y tengan hospitalizado al paciente hasta que fallezca. Durante unos minutos lo meditó, habló por teléfono, poco tiempo después llegó su esposa a despedirse y procedí a dormir a la querida "Sheily".