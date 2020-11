Fariseos, la obra que hace crudo retrato de la vida penitenciaria

Nada en "Fariseos" es esperanzador o agraciado, sino todo lo contrario, el ambiente que muestra es crudo, sórdido y violento, tal y como es la vida penitenciaria en México y tal vez un reflejo de la sociedad actual, donde el poder es lo que mueve todo. "Con esta obra estoy seguro que mucha gente de la 4T va a sentir por ahí la puya, pero aclaro que la obra la hice hace seis años. Cuando escribo teatro lo que me interesa mucho es que la gente se vaya de las funciones cuestionándose, me gusta mucho el shock, de que la gente sale de la obra y dice '¿qué acabo de ver?', pero me gusta que se vayan con una fuerte impresión y pensando, reflexionando con los días hasta que cada uno se quede con lo que quiere", declaró Hugo Alfredo Hinojosa, autor de "Fariseos" y editor de "Confabulario", suplemento cultural.

El efecto lo logra con creces por las excelentes actuaciones de Jorge Ávalos, Mario Zaragoza, Rodolfo Arias, Gastón Yanes, Rodolfo Guerrero, Fernando Banda, Humberto Solórzano, Javier Sánchez y Ginés Cruz, quienes dan vida a políticos, sacerdotes y secuestradores, que en medio de un motín en la cárcel donde están, pelean sobre quiénes deberían estar al frente del lugar; trama enmarcada por un apocalíptico diseñado Patricia Gutiérrez; además de la acertada dirección de Víctor Weinstock. "La obra para mí es una meditación acerca del poder, la política y la violencia, pero lo presenta de manera universal, no está arraigado al contexto mexicano; no es una crítica al gobierno entrante, es una crítica a cualquier gobierno, porque al final de cuentas esta obra es cíclica, es decir, termina como comienza, con la gente entrado a prisión, extrañándose de qué está pasando; exactamente como nos pasa en casa sexenio. "'Fariseos' te habla del hambre siempre existente de poder, de dominio político y cómo la violencia es ejercida para lograr esos fines, que es lo que estamos viendo ahorita, México está sumido en una violencia exacerbada, pero nos tratan de vender una idea que no es cierta, lo que hace esta obra es seguir poniendo sobre la mesa la crítica, no a la política misma sino a nuestra sociedad y qué estamos haciendo", dijo Hinojosa. "Fariseos" tardó seis años en llegar al escenario debido a que se trata de un montaje de altos costos, pero gracias a que logró el apoyo del Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, EFIARTES, fue posible que estrenara este 2020, aun en plena pandemia. "Hay apuestas artísticas que vale la pena intentar hacer un montaje de un formato más grande, porque al final de cuentas los formatos grandes te permiten explorar los temas desde otras perspectivas, además es como otra riqueza, tienes nueve personajes en escena con vida propia, nueve historias que contar, nueve relaciones, entonces sí nos llevó mucho tiempo obtener el presupuesto para poderla hacer", declaró Hinojosa. El escritor explicó que, a diferencia de otros montajes, el aforo al 30% le afecta de otra manera y no es precisamente en la taquilla, sino en que la obra llegará a un público menor, porque el teatro Raúl Flores Canelo tiene una capacidad de 336 butacas y sólo podrán recibir a 100 espectadores, aunque en el estreno de ayer hubo medio centenar de personas. "Por uno de ustedes que esté aquí, valió la pena el trabajo de un año", dijo el director Víctor Weinstock después de haber ofrecido su función de estreno. Debido a las nuevas normatividades que el Gobierno de la Ciudad de México plantea para evitar contagios, "Fariseos" se presenta en dos partes, ya que se trata de una obra larga. "La obra dura dos horas cuarenta y siete minutos, pero por una cuestión de reglamento de sana distancia, ahorita no puedes tener en escena obras largas de más de hora y media, entonces dije vamos a dividir la obra; ésta está escrita en dos actos, entonces lo que vamos a hacer es presentar un acto y al día siguiente el otro, que justo separados te dan casi la hora y media, yo hubiera sido feliz de presentar todo de jalón, pero la verdad entre los males el menor", comentó Hugo Alfredo Hinojosa. El también periodista asegura que ambas partes se pueden entender por sí solas, pero lo importantes es que se vean ambos actos, se ha programado la primera parte los jueves y sábados, mientras que la segunda se escenificará los viernes y domingos. Su estancia en el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes (CENART) será de 12 funciones, después pasará al Foro Shakespeare donde se planea se den funciones híbridas, es decir, presenciales y vía streaming.