Edith Márquez presume atlética figura a 11 meses de dejar de fumar

Este viernes, la cantante Edith Márquez tomó su cuenta de Instagram para compartir los resultados corporales que ha tenido tras haber decidido dejar de fumar hace once meses.

De acuerdo a su post, en julio de este año ingresó a un reto físico y una dieta cetogénica para cambiar sus hábitos alimenticios, asegurando que nunca había tenido una figura como la que tiene hoy en día.

"Se acuerdan que el 7 de Julio empecé con un reto de entrenamiento muy fuerte, junto con una dieta cetogénica????pues aquí el resultado, no existe nada en esta vida que con esfuerzo carácter, decisión, pasión y disciplina se pueda lograr, no me gusta quedarme en mi zona de confort, hace 11 meses que no fumo, y me siento mejor que nunca, de hecho desde Timbiriche no tengo este cuerpo ni me siento tan saludable", escribió.

La dieta cetogénica se basa en consumir alimentos bajos en carbohidratos, pero altos en grasas saludables.

